Ξενάγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση φωτογραφίας του Platon στο Μουσείο Μπενάκη Τεταρτη 4 Νοεμβριου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ / AP ΔΙΑ ΜΕΣΩ EUROKINISSI)

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Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογική ισχύς και η ανάγκη ελέγχου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης έργων του τελευταίου με τίτλο People Power στο Μουσείο Μπενάκη (κτήριο Πειραιώς).

Ο πρωθυπουργός έθεσε τη διάσταση του πόσο ισχυροί είναι οι άνθρωποι που εξελίσσουν μία τεχνολογία και σε ποιον λογοδοτούν.

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«Εχουμε την πιο ισχυρή τεχνολογία στον κόσμο χωρίς εποπτεία και εμπιστευόμαστε ανθρώπους όπως ο Ιλον Μασκ ότι θα κάνουν το σωστό; Έχω τις αμφιβολίες μου…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε επίσης το ζήτημα της απόπειρας πολιτικής επιρροής του΄Ιλον Μασκ μέσω χρηματοδότησης: «Η δεύτερη διάσταση είναι πόσο ισχυροί είναι αυτοί οι άνθρωποι», είπε. «Είναι ΟΚ ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο να ξοδέψει 440 εκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσει μια αναμέτρηση στο Τέξας… Δεν δούλεψε.

Είναι καλό θεωρώ με αυτή την έννοια το γεγονός ότι δεν μπορείς να “αγοράσεις” μια εκλογική δοκιμασία ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιος είσαι γιατί για ποιο λόγο ασχολείσαι με τη δημόσια σφαίρα; Για ιδεολογικούς λόγους ή επειδή θέλεις να επηρεάσεις τη δημόσια πολιτική; Είναι μάλλον το δεύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: EUROKINISSI