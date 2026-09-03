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Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα που δε συνιστά απειλή για κανέναν, μα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μη θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών- μελών, προσθέτοντας ότι δε νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σημείωσε, είναι επιθυμία να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, μα πρέπει να συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

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Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης πως στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2028-2034. Όπως υπογράμμισε, επιβάλλεται να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία ως το τέλος του έτους και αναμένονται οι νέες προτάσεις της ιρλανδικής προεδρίας σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων. Η Ελλάδα, σημείωσε, έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα τις νέες προτεραιότητες χωρίς όμως ταυτόχρονα να υποβαθμίζει τις ταυτοτικές πολιτικές της Ευρώπης στους πόρους της συνοχής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική, η οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, είπε πως «φέτος, πολλές ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές. Η πατρίδα μου απέφυγε εφέτος τα χειρότερα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια διαρκής πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία ενιαία ευρωπαϊκή απειλή. Αλλά βέβαια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους πόρους της συνοχής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, να χρηματοδοτήσουμε τις νέες μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε αύξηση των ιδίων πόρων.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να καταθέσουμε νέες, πιστεύω, δημιουργικές προτάσεις, όπως την πιθανή αξιοποίηση από έσοδα των δημοπρασιών για τη χρήση των συχνοτήτων του φάσματος 5G και 6, ενώ παράλληλα είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Θα το ξαναπώ. Πιστεύω ότι κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η άμυνα, που αποτελεί το απόλυτο κοινό δημόσιο αγαθό, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από καινούργια εργαλεία κοινού δανεισμού».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο κόστος της ενέργειας: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά μας συνεχίζουν να πληρώνουν την ενέργεια ακριβότερα από τους ανταγωνιστές μας. Είναι συνεπώς απόλυτη προτεραιότητα να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν την ενιαία αγορά ενέργειας. Και φέτος το καλοκαίρι, τον Αύγουστο είχαμε υψηλές τιμές ενέργειας αλλά και μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, ώστε οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς να αναζητούν αλλού ελκυστική χρηματοδότηση».

Ως προς την άμυνα, τόνισε πως «η Ευρώπη συνολικά καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα στις απειλές από όπου και αν προέρχονται. Είτε μιλάμε για τον Βορρά και μιλάμε για το Νότο, είτε μιλάμε για τη Δύση. Είτε μιλάμε για την Ανατολή. Επομένως, ενιαία πρέπει να είναι και η χρηματοδότηση της φύλαξης κάθε σπιθαμής της. Το SAFE ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία. Κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά». Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι ενημέρωση και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων.

Ως προς το μεταναστευτικό, είπε ότι επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της Θέουτα: «Έχουμε δεχτεί υβριδική επίθεση στον Έβρο. Είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αντιμετώπισε αυτή την πρόκληση το 2020. Τον Μάρτιο πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Είναι σημαντικό εδώ τα κράτη του Νότου να είμαστε ενωμένοι. Και βέβαια ναι, έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε και νέες καινοτόμες λύσεις που αφορούν τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα κρίνουν οι διακινητές ποιος θα εισέρχεται στην Ευρώπη».

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Ως προς τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε πως «δεν νοείται συνεπώς να γίνονται επιθέσεις έναντι νόμιμων πλοίων. Και εξίσου αδιαπραγμάτευτη πρέπει να είναι και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας χωρίς τέλη στα στενά του Ορμούζ…θέλω τέλος να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες, μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία κατέδειξε ότι όταν η Ευρώπη θέλει, μπορεί να είναι αυτόνομα παρούσα σε περιοχές μεγάλου γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για την ίδια. Αρκεί όμως και η συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών να είναι πιο ενισχυμένη και πιο ευρεία.Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα έστελνε ένα πολύ σοβαρό μήνυμα ότι είμαστε σε θέση ως Ευρώπη να φέρουμε εις πέρας τέτοιες αποστολές».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, με αποτέλεσμα να χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Δήλωσε ότι θα χρειαστεί ένα πακέτο με νέες πηγές χρηματοδότησης και μέχρι στιγμής οι συζητήσεις γι αυτό είναι εποικοδομητικές. Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Κόστα: Η ΕΕ θα προστατεύει πάντα τα συμφέροντα των κρατών-μελών

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις.

«Έχουμε επίσης στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρωθυπουργός με ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», ανέφερε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με τη χώρα αυτή. Η εποικοδομητική στάση της ίδιας της Τουρκίας είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση των διαφόρων τομέων συνεργασίας, όπως έχουν καταστήσει σαφές και έχουν επανειλημμένα τονίσει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», πρόσθεσε.

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Και κατέληξε: «Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντοτε η προστασία των συμφερόντων των κρατών-μελών της».

Για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Πέρα από τα ελληνοτουρκικά, βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους σταθμούς της περιοδείας του Αντόνιο Κόστα στις πρωτεύουσες των «27», μέσα από την οποία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιχειρεί να καταγράψει απευθείας τις θέσεις των κρατών-μελών και να προετοιμάσει τις επόμενες συνόδους κορυφής.

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«Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για την Ένωσή μας. Πλησιάζουμε σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις των τελευταίων ετών: τον επόμενο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034», δήλωσε ο Κόστα.

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Όπως τόνισε, η ΕΕ πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να αποφευχθούν διαταραχές στις επενδύσεις που αφορούν τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, τους φοιτητές, τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας.

Ο Κόστα σημείωσε ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο καλείται σήμερα να λειτουργήσει η Ευρώπη είναι «θεμελιωδώς διαφορετικό» από εκείνο του 2020, όταν συμφωνήθηκε ο σημερινός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός.

Γι’ αυτό, όπως είπε, απαιτείται νέα προσέγγιση τόσο στη δομή του προϋπολογισμού όσο και στον τρόπο κατανομής των πόρων.

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Με πληροφορίες από ΕΡΤ