Απομακρύνθηκε από το Καστελλόριζο το τουρκικό ερευνητικό «TÜBİTAK MARMARA», που είχε αποσταλεί στην περιοχή με παράνομη τουρκική NAVTEX για έρευνες σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Σύμφωνα με ανοικτές πηγές/ υπηρεσίες ιχνηλάτησης πλοίων, το τουρκικό σκάφος φαινόταν το βράδυ της Τετάρτης να κατευθύνεται πίσω προς την Τουρκία.
H Αθήνα είχε απαντήσει με αντι-NAVTEX στην προκλητική αποστολή του ερευνητικού σκάφους κοντά στο Καστελλόριζο. Ειδικότερα, στην παράνομη τουρκική NAVTEX, που δέσμευε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας, απάντησε το ΠΝ με τη δική του αντι-NAVTEX, όπου τονίζεται πως «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός μετέδωσε το μήνυμα NAVTEX ΝΟ.0862/26 που αναφερεται σε επιστημονικές έρευνες, μέρος των οποίων είναι χωρίς άδεια καθώς μία από τις θέσεις που ορίζονται βρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, αυτή η θέση εντάσσεται εντός της ελληνικής περιοχής δικαιοδοσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής μηνυμάτων NAVTEX».
Απέναντι στις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού σκάφους κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, ενώ σε διαρκή επαγρύπνηση βρίσκεται το Πολεμικό Ναυτικό.
Σημειώνεται πως η εν λόγω ενέργεια έλαβε χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με την Τουρκία, η οποία προέβη σε κήρυξη θαλάσσιων πάρκων που, όπως τονίζει η Ελλάδα, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως η Τουρκία αντιδρά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ισχυριζόμενη πως πρέπει να ζητηθεί η άδειά της- ενώ ενόχληση έχει προκαλέσει στην Άγκυρα και η ενίσχυση των αμυντικών δεσμών Ελλάδας και Ισραήλ, όπως αυτή εκφράστηκε πρόσφατα και με την υπογραφή της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».