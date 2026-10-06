Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την κρίση στέγασης και τις υψηλές τιμές καυσίμων ως διεθνή προβλήματα που απαιτούν συντονισμένες πολιτικές δράσεις.

Για την αντιμετώπιση του κόστους μετακίνησης, προέκρινε την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στα μέσα μεταφοράς.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι αλγόριθμοι στα κοινωνικά δίκτυα περιορίζουν τον ανοιχτό διάλογο και συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής πόλωσης.

Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσης της τεχνολογίας με την κλασική φιλοσοφία για την αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων.

Τέλος, πρότεινε την επαναξιολόγηση των κλασικών σπουδών και της φιλελεύθερης εκπαίδευσης ως απαραίτητα εφόδια στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

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«Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

«Προτείνω εδώ μια ιδέα: θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα είδος νέου προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα, που θα είναι ένα προϊόν “χτίσιμο για ενοικίαση”, build-to-rent», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

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Κάποια στιγμή πρέπει να θεσπίσουμε και κάποιου είδους πολιτική συμφωνία, αν θέλουμε να χτίσουμε περισσότερα, να δώσουμε κίνητρα, όπως να έχουμε κάποιο ύψος στα κτήριά μας, γιατί αυτή είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχουμε χώρο», σημείωσε.

Παρόμοια διάσταση έδωσε ο πρωθυπουργός και στο θέμα της κρίσης με τις τιμές των καυσίμων λέγοντας πως «δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο πρόβλημα» και τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ώστε περισσότεροι πολίτες να στραφούν προς τις δημόσιες συγκοινωνίες. Είπε ότι είναι κρίσιμο να δοθούν «ποιοτικές λύσεις» στους πολίτες για να μη χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους αλλά να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ανέφερε ότι έχουν βελτιωθεί τα μέσα αλλά η επόμενη πρόκληση είναι η πυκνότητα των δρομολογίων.

Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο έργο δημόσιας επένδυσης τώρα στην Αθήνα είναι το μετρό, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της γραμμής του ηλεκτρικού και τόνισε πως προτεραιότητα είναι να βεβαιωθούμε πως οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ασφαλείς.

Ψηφιακή αγορά και ΑΙ

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το πρόβλημα με την ψηφιακή αγορά είναι ότι ελέγχεται από τους αλγορίθμους των κοινωνικών δικτύων και τελικά παύει να λειτουργεί ως «αγορά» αφού καταλήγεις να έρχεσαι σε επαφή μόνο με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απόψεις. Υπογράμμισε ότι η ανάγκη για ανοιχτή ανταλλαγή είναι θεμελιώδες πρόβλημα της σύγχρονης δημόσιας πλατείας και σε έναν βαθμό εξηγεί την σημερινή πόλωση.

σημασία οι ακαδημαϊκοί ως δάσκαλοι να αλληλεπιδρούν με τους φοιτητές και όλοι να συνειδητοποιούμε ότι «η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και το τεχνητό είναι τεχνητό κι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει».

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«Σκεφτόμουν ότι σε μια εποχή που η γνώση είναι τόσο εύκολα διαθέσιμη και βασικές δεξιότητες μπορούν να αναπαραχθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πιο ενδιαφέρον να ξαναδούμε τις κλασσικές σπουδές μέσα από μια διαφορετική οπτική» ανέφερε. Ένα παράδειγμα, όπως είπε, είναι το αν οι εταιρείες ΤΝ θα προσλάμβαναν φιλοσόφους για να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους και να θέτουν το ανάλογο βάρος ως προς τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνουν αυτά τα μοντέλα. Επίσης τόνισε ότι «ποιος θα φανταζόταν πως λέγαμε στα παιδιά μας να γίνουν προγραμματιστές και τώρα η ΤΝ μπορεί να γράφει κώδικα καλύτερα από τους καλύτερους προγραμματιστές αλλά δεν μπορεί να απαντήσει σε θεμελιώδεις ερωτήσεις για τις ηθικές επιλογές και θα χρειαζόταν να εκπαιδευτείτε στην κλασική φιλοσοφία για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις».

Υπογράμμισε ότι πρέπει να στραφούμε σε αυτό που είναι πραγματικά αληθινό, να ασχοληθούμε με ενδιαφέρουσες ιδέες και σκέψεις κι αυτή είναι μια πρόκληση για όλους μας.

«Οπότε περιμένω ότι ίσως δούμε μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη μελέτη των κλασικών έργων αλλά και γι’ αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακό πρόγραμμα φιλελεύθερης εκπαίδευσης που παραδοσιακά ξεκινά πάντα με τα κλασικά κείμενα», τόνισε.

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