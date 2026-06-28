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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η χώρα έχει σημειώσει αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους και η άμυνα.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει υλοποιήσει ή δρομολογήσει το ενενήντα τοις εκατό των προεκλογικών της δεσμεύσεων από το 2023.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα το 2030, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ύπαρξη προβλημάτων στην καθημερινότητα των πολιτών.

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Στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει τη συνήθη ανασκόπηση της εβδομάδας αλλά -με αφορμή και τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την εκλογική νίκη του 2023- προχωρά σε συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

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Ειδικότερα ο πρωθυπουργός γράφει:

Την εβδομάδα που πέρασε συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και σε λίγες μέρες επτά χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν, για πρώτη φορά το 2019, την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Προσπαθώ καθημερινά να τιμώ αυτήν την εντολή. Ξέρω ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές κι ότι δεν καταφέρνουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, από το 2019 η πατρίδα μας έχει καταγράψει αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής.

Γι’ αυτό και σήμερα αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας πόσο έχει προοδεύσει η πατρίδα μας από το 2019 έως σήμερα. Με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο.

Δεν πιστεύω ότι οι πολίτες αποφασίζουν με βάση μόνο έναν απολογισμό. Κοιτούν -και σωστά- κυρίως μπροστά. Απαιτούν από εμάς να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Όμως, η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των πολιτών καθημερινά είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη.

Αυτό θέλουμε να είναι και το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. Εννέα στις δέκα προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας.

Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά. Από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ξέρω καλά ότι δεν λύθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι’ αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή.

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Όμως απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, το ορόσημο δηλαδή των 200 χρόνων από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα.

Γι’ αυτό και σήμερα μοιράζομαι μαζί σας τον συνολικό απολογισμό του έργου μας από το 2019 έως σήμερα. Όχι για να σταθούμε στο χθες, αλλά γιατί όσα πετύχαμε μαζί αποτελούν τη βάση για όσα έχουμε χρέος να αλλάξουμε έως το 2030.

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Η πατρίδα προχωρά μπροστά. Με εθνική αυτοπεποίθηση, με σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Και συνεχίζουμε.

Μπορείτε να δείτε τον απολογισμό μας εδώ: https://apps.nd.gr/wp-content/uploads/2026/06/apologismos_2019-2026.pdf

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