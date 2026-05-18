Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πέρασε πλέον στην Ιστορία με τον πρόεδρο της να θέτει την παράταξη σε προεκλογική εγρήγορση με στόχο μία τρίτη κυβερνητική θητεία μετά τις εκλογές. Οι οποίες θα γίνουν το 2027 όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστός στο θέμα της θεσμικότητας.

Προτεραιότητα πλέον για τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος είναι η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, κάτι που τόνισε εμφατικά από το βήμα του συνεδρίου:

Advertisement

Advertisement

«Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης.

Να αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι Υπουργοί το γνωρίζουν καλά: από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες.»

Στόχος η συσπείρωση

Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η ολοκλήρωση των έργων που είναι σε εξέλιξη είναι κομβικός παράγοντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δίνει μεγάλο βάρος στο «το είπαμε, το κάναμε». Στην εικόνα δηλαδή μίας κυβέρνησης που εφαρμόζει το πρόγραμμα της και στέκεται συνεπής στις δεσμεύσεις της.

«Εκείνο στο οποίο επιμένω είναι ότι αυτό το «συμβόλαιο αλήθειας» το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα «συμβόλαιο αποτελέσματος», ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών να ανοίξουμε έναν τρίτο, εκείνον που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει: «Μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030».

Προσέξτε, δεν θα είναι εύκολο. Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη νεοελληνική ιστορία: να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Έχω εμπιστοσύνη, όμως, όχι μόνο στις δυνατότητες της παράταξής μας, έχω τελικά εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων πολιτών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τον πρωθυπουργό είναι η συσπείρωση των δυνάμεων που εμπιστεύθηκαν τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023. «Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν μόνο, ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, ανήκει σε όλους τους Έλληνες», σημείωσε ο πρωθυπουργός στο νέο άνοιγμα που κάνει στην κοινωνία. Και η συσπείρωση μπορεί να επιτευχθεί -σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- με την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και με τη σύγκριση με τα άλλα κόμματα. Τονίζοντας παράλληλα τις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία, όπως τις ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζοντας τον «οδικό χάρτη» για την Ελλάδα του 2030. Και αυτές είναι η ευημερία των πολιτών μέσω της συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, η ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα και η θεσμική αναγέννηση μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Advertisement

Το δίλλημα των εκλογών

«Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981», οι αιχμές του πρωθυπουργού που «φωτογράφισε» τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη που έθεσε εκ νέου το δίλλημα των εκλογών:

«Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημμα των επόμενων εκλογών ως «Μητσοτάκης ή χάος». Όχι. «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Φάμελλος», «Μητσοτάκης ή Βελόπουλος», «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», αυτό είναι το δίλημμα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα που προκύπτουν.»

Το μήνυμα προς το εσωτερικό της παράταξης

Παράλληλα έστειλε και ένα μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος. «Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πολλούς να εκτιμούν ότι ήταν μία έμμεση αναφορά στους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά αλλά και μία απάντηση στις θέσεις που διατύπωσαν στις ομιλίες τους κορυφαία στελέχη για «χτίσιμο» γέφυρας με τους δήυο πρώην πρωθυπουργούς.

Advertisement

Από τις ομιλίες που προκάλεσαν αίσθηση λόγω της διαφοροποίησης με βασικά σημεία του κυβερνητικού σχεδιασμού, ήταν αυτή του Νίκου Δένδια ο οποίος παρουσίασε τη δική του πολιτική πρόταση για το μέλλον της παράταξης.

«Το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε «πλατείες» και σε «εξώστες». Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσοις όροις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στόχευση του συνεδρίου και έδωσε έμφαση στην ενότητα που υπάρχει:

«Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα.»

Advertisement