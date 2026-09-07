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Παράλληλα, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, απορρίπτοντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ως οικονομικά αστήρικτες και ανεύθυνες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της δημοσιονομικής σταθερότητας, τονίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε προεκλογικές παροχές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομία της χώρας.

Αναφορικά με τα εθνικά θέματα, επανέλαβε ότι μοναδική διαφορά προς συζήτηση με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Τέλος, η κυβέρνηση στοχεύει στην επίτευξη αυτοδυναμίας, εστιάζοντας στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και στην προσέλκυση των νέων ψηφοφόρων ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

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Από τη στιγμή που έκλεισαν τα φώτα στο Βελλίδειο με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, το ενδιαφέρον τόσο του κυβερνητικού επιτελείου όσο και των δημοσιογράφων στράφηκε στην άμεση απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στα όσα είπε λίγο νωρίτερα ο πρωθυπουργός.

Να «σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του» και να μην αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που διαθέτει «στο πως να κάνει κακό στην παράταξη» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Μεσσήνιο πολιτικό εξηγώντας ότι δεν ήθελε να τον διαγράψει αλλά όσα είχαν ειπωθεί ήταν «πάρα πολύ βαριά». Ταυτόχρονα, έκοψε κάθε γέφυρα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας -εφόσον βέβαια ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος και αν μπει στη Βουλή- ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον κ. Σαμαρά».

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Εξαιρετικά αιχμηρή ήταν η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού που υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιφρονεί το λαό, τον κάλεσε να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία αναφέροντας μία σειρά από πολιτικές που κατά τη γνώμη ήταν αποτυχημένες και έκλεινε τη δήλωση του τονίζοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη αλλά «είναι το κόμμα Μητσοτάκη.»

Αυτή η εξέλιξη κυριάρχησε στα πολιτικά πηγαδάκια και αποτελεί δείγμα της ανοιχτής πλέον κόντρας μεταξύ των δύο πλευρών που αναμένεται να ενταθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, οι πιο σκληροί πόλεμοι είναι οι εμφύλιοι.

Στις τοποθετήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Τζάμπα πήγε το rebrading», τόνισε με αφορμή τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού ενώ κάνοντας αναφορά στα όσα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν, σημείωσε: «Όταν έλεγε αυτά που έλεγε ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το 2014, ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα υπάρχει απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών».

Αιχμηρός στάθηκε και απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ» ενώ απέρριψε τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη για μία σειρά από θέματα της οικονομίας -13ος μισθός, μείωση ΦΠΑ, κ.α.- εξηγώντας ότι «δεν βγαίνουν οι αριθμοί», έκανε λόγο για «ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις από κόμματα» και εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει «κρεσέντο παροχολογίας» από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Στόχος του παραμένει η αυτοδυναμία, καθώς όπως είπε, «οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια», υποστήριξε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας και υπενθύμισε ότι κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη ΝΔ.

Για το ενδεχόμενο «κυβέρνησης των ηττημένων» η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Καλή τύχη».

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«Να γιατί δεν έδωσα περισσότερα»

Τους αριθμούς πάντως και κυρίως την ανάγκη διαφύλαξης της δημοσιονομικής σταθερότητας επικαλέστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε στην ομιλία του από το Βελλίδειο.

«Άκουσα από κάποιους «περίμενα να δώσει περισσότερα χθες». Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους θα υποθήκευα αυτό το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει: τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», εξήγησε ο πρωθυπουργός και μάλιστα αυτή τη θέση την ανέβασε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει να μπει σε μία διαδικασία προεκλογικής πλειοδοσίας και επιλέγει να δεσμεύεται για στόχους που μπορεί να πιάσει, χωρίς σε καμία περίπτωση να ρισκάρει έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Για αυτό και ανέδειξε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου τόσο τον κίνδυνο να μπει η χώρα σε περιπέτειες αν κινηθεί πάνω από τις δυνατότητες της στο οικονομικό πεδίο, όσο και την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά και το δίλημμα των εκλογών που είχε θέσει και στην ομιλία του, δηλαδή το «ελπίδες ή περιπέτειες».

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Σε επίπεδο μέτρων πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξειδίκευση που θα γίνει σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς.

«Ναι στην αυτοκριτική, όχι στο αυτομαστίγωμα»

Άλλα βασικά σημεία των απαντήσεων που έδωσε ήταν η παραδοχή λαθών σε θέματα όπως η καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στη βαρύτητα που δόθηκε στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, τονίζοντας όμως ότι «είναι άλλο η αυτοκριτική και άλλο το μαστίγωμα» και ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα δεχθώ στον βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια.»

Το μήνυμα στην Άγκυρα

Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιθυμεί καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά θεωρεί ως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να συζητηθεί την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία», δήλωσε.

Επανέλαβε επίσης ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.

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Και για τους ελληνικούς εξοπλισμούς ήταν κατηγορηματικός: η Ελλάδα «δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται».

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Παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ανακοινώνοντας ότι οι διαδικασίες θα επανεκκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Όσο για πιθανή αντίδραση της Άγκυρας, υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν έχει νομικό δικαίωμα να εμποδίσει το έργο και αποκάλυψε ότι υπάρχει συνεννόηση με τη Γαλλία για την αντιμετώπιση όλων των ενδεχομένων.

Τα επόμενα βήματα του Μαξίμου

Πλέον, με την ολοκλήρωση της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ, το ενδιαφέρον του κυβερνητικού επιτελείου στρέφεται στο «αποτύπωμα» που άφησαν στους πολίτες οι κυβερνητικές εξαγγελίες.

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Και αυτό θα φανεί στις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Πάντως η τακτική που θα ακολουθήσει το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι τις εκλογές είναι ξεκάθαρη: ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, υλοποίηση πολιτικών μέχρι και την τελευταία ημέρα της θητείας της κυβέρνησης, προσπάθεια να πείσει τους πολίτες -έμφαση θα δοθεί στους νέους όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός- ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχει μία τρίτη κυβερνητική θητεία καθώς είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ρεαλιστικό πλάνο σχέδιο διακυβέρνησης με στόχο να παραμείνει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά.