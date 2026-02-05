Την εκτίμηση ότι δεν βλέπει σοβαρή επιδείνωση που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο κλιμάκωσης στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στο περιοδικό “Foreign Policy”.

«Δεν βλέπω σημαντικό κίνδυνο κλιμάκωσης με την Τουρκία. Έχουμε αρκετά προβλήματα στην περιοχή μας, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε και άλλα», ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας παράλληλα ότι «έχουμε ενισχύσει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας» και εξήγησε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ισχυρότερες συγκριτικά με έξι χρόνια πριν.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το ταξίδι που θα κάνει στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα και για τις ξεκάθαρες θέσεις με τις οποίες θα πάει, εξηγώντας ότι παρά τη μοναδική διαφορά που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία, τον καθορισμό υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες μείωσης των εντάσεων και πρόσθεσε ότι «μπορούμε να έχουμε μία εποικοδομητική σχέση σε κάποιους τομείς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην διευκόλυνση από πλευράς Ελλάδας στους Τούρκους επισκέπτες στα νησιά του Αιγαίου με την ταχεία έκδοση βίζας και στη συνεργασία με την Τουρκία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Ερωτηθείς για το θάνατο 15 ανθρώπων στο πρόσφατο ναυάγιο στη Χίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι η ελληνική ακτοφυλακή έσωσε τις ζωές 25 άλλων ανθρώπων που επέβαιναν στη βάρκα που βούλιαξε ενώ υπογράμμισε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν φύγει ποτέ από τις τουρκικές ακτές και στηλίτευσε το ρόλο των διακινητών.

Σχετικά με τις συνθήκες του ναυαγίου είπε ότι έχει μία πρώτη πληροφόρηση και ότι θα περιμένει το αποτέλεσμα της πλήρους έρευνας.

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού αναφέρθηκε και στο τραγικό ναυάγιο έξω από την Πύλο το 2023 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγεί ότι τότε υπήρχε προσωρινή κυβέρνηση ενώ μιλώντας γενικότερα για τη στάση του Λιμενικού ξεκαθάρισε ότι «η ακτοφυλακή μας δεν είναι επιτροπή υποδοχής» τονίζοντας την ανάγκη προστασίας των συνόρων αλλά διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «αν δεν ήταν η ακτοφυλακή, περισσότεροι άνθρωποι θα έχαναν τη ζωή τους». Κλείνοντας την τοποθέτηση του για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εφαρμογή μίας σκληρής αλλά δίκαιης πολιτικής στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης από την πλευρά της Ελλάδας και μίλησε για τη στήριξη που έχουν όσοι έρχονται νόμιμα στη χώρα και όσοι δικαιούνται άσυλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έγινε αναφορά στο θέμα της ενέργειας με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι με τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες ο ρόλος της Ελλάδας αναβαθμίζεται και μπορεί να λειτουργήσει ως πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη.

Για τη Γάζα και για την άρνηση της χώρας να μπει στο σχήμα που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξήγησε ότι αυτή η στάση προήλθε από το γεγονός ότι η πρόταση δεν περιλάμβανε μόνο τη Γάζα. Αν γινόταν αυτό ίσως η Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συμμετείχαν στο Συμβούλιο Ειρήνης.