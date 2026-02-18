Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Ινδία και ο σκοπός του ταξιδιού είναι διπλός.

Από τη μία θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit» και από την άλλη θα πραγματοποιήσει σειρά σημαντικών επαφών με παράγοντες της τεχνολογίας και της οικονομίας ενώ θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi.

Σχετικά με τη συμμετοχή του στο «AI Impact Summit» που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι αυτή συνιστά στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας.

Πρόκειται για μία Σύνοδο που αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Στόχος της Ινδίας είναι να παραχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτές συνεργασίες και ευέλικτες εφαρμογές και όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης και ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο.

Αυτό που επίσης σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι πλέον η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης εποχής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύσουν στη Σύνοδο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε παρέμβαση στη Σύνοδο, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων με τον Michael Kratsios, Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, με τον Demis Hassabis, CEO, Google DeepMind, τον Brad Smith, Αντιπρόεδρο της Microsoft και άλλους.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Modi στον απόηχο της εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. – Ινδίας

Αύριο Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, στις 13.00, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας τον Αύγουστο του 2023.

Η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό οι σχέσεις των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα ενώ η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.

Πρόθεση της ελληνικής πλευράς είναι η Ελλάδα να καταστεί η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, ενώ μπορεί να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC).

Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, η γεωγραφική θέση της χώρας αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα.

Επίσης οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων είναι η η ασφάλεια, η άμυνα, οι επενδύσεις, το εμπόριο, η τεχνολογία, η επιστήμη, ο πολιτισμός, ο τουρισμός αλλά και η γεωργία.

Η συνάντηση των δύο ηγετών γίνεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε.-Ινδίας που έρχεται να ενισχύσει το διμερές εμπόριο και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις στην τεράστια αγορά της Ινδίας.