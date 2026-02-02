Την απόφαση του να προχωρήσει σε σημαντικές τομές μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μία περίοδο που κόμματα της αντιπολίτευσης παλεύουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις ή κυοφορούνται νέοι πολιτικοί φορείς (Καρυστιανού, Τσίπρας), το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για τη χώρα.

Advertisement

Advertisement

Τον σχεδιασμό του για το άμεσο μέλλον αναμένεται να ανακοινώσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω τηλεοπτικού μηνύματος αλλά και μέσω συνέντευξης στον Αλέξη Παπαχελά και τον ΣΚΑΪ που θα προβληθεί στις 9 το βράδυ ενώ νωρίτερα -στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών- το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών θα δώσει ο Παύλος Μαρινάκης.

Πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου είναι να αλλάξουν πολλά άρθρα του Συντάγματος, κάτι που δεν έχει κρύψει ότι σχεδιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία προσπάθεια ουσιαστικών απαντήσεων στις σύγχρονες προκλήσεις. Απαντήσεις που σε μεγάλο ποσοστό ζητούν και οι πολίτες. Και σίγουρα δεν είναι τυχαία η χρονική συγκυρία που ο Πρωθυπουργός άνοιξε το θέμα της επέκτασης του δικαιώματος στην επιστολική ψήφο καθώς θεωρείται ένα πρώτο μήνυμα των αλλαγών που σχεδιάζει για ένα πιο σύγχρονο κράτος.

Στις άμεσες βλέψεις της κυβέρνησης είναι η αλλαγή του άρθρου 86, περί ευθύνης Υπουργών -είναι κάτι που έχει ήδη προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός- καθώς του άρθρου 16 για την Παιδεία.

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό είναι να ξεκινήσει και η συζήτηση για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, θέμα που αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Επίσης αλλαγές σχεδιάζονται στο άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσία της Δικαιοσύνης, στο άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στο άρθρο 30 που σχετίζεται με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με κάποιες πηγές να αναφέρουν ότι στόχος είναι να εκλέγεται ο Πρόεδρος για μία μόνο θητεία διάρκειας όμως έξι ετών.

Στο «μικροσκόπιο» του Μεγάρου Μαξίμου έχουν μπει και δεκάδες άλλα άρθρα -πληροφορίες αναφέρουν για πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να υπάρξουν αλλαγές σε περίπου 70 άρθρα συνολικά- ενώ μέσω σχετικής επιστολής θα ζητηθούν προτάσεις και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει ολοκληρωθεί και παρουσιαστεί η τελική πρόταση της ΝΔ μέσα στον Μάρτιο.

Η προετοιμασία για τη σύσταση της Προαναθεωρητικής Επιτροπής έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και πρόσωπα-κλειδιά σε αυτή τη διαδικασία είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργικού γραφείου Στέλιος Κουτνατζής, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης ενώ εισηγητής της ΝΔ στην Επιτροπή της Βουλής που αναμένεται να συσταθεί θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης.

Το “στοίχημα” της επίτευξης πολιτικών συναινέσεων

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για να προχωρήσει ο κυβερνητικός σχεδιασμός και να υλοποιηθεί η Συνταγματική Αναθεώρηση από την επόμενη Βουλή, είναι η επίτευξη ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει δείξει ότι θα μπορούσε με το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει ένας κοινός βηματισμός, τουλάχιστον για κάποια από τα θέματα που θα τεθούν σε διάλογο μέσω προτάσεων για αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τοποθετηθούν αφού έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό αναμένεται να γίνει σε λίγες ώρες.