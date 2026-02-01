Είναι εκφρασμένη η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάγκη της Συνταγματικής Αναθεώρησης, καθώς έχει αναφερθεί σε αυτήν αρκετές φορές σε συνεντεύξεις του, τονίζοντας ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή για αλλαγή σημείων του Συντάγματος που είτε θεωρούνται ότι έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις είτε γιατί οι κοινωνικές ανάγκες είναι πλέον διαφορετικές από εκείνες του 1975, όταν και ψηφίστηκε το ισχύον Σύνταγμα.

Και φαίνεται ότι έχει έρθει η στιγμή που θα εκκινήσει και επισήμως τις διαδικασίες για αυτή τη σημαντική τομή στην πολιτική ζωή του τόπου, καθώς πληροφορίες τον εμφανίζουν έτοιμο να ανακοινώσει σχετικές πρωτοβουλίες.

Τις προθέσεις του για σημαντικές αλλαγές τις έδειξε και την περασμένη εβδομάδα μέσω της πρότασης που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου, θέμα που «άνοιξε» ο ίδιος στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ενώ αναφέρθηκε και στο σημερινό του μήνυμα σημειώνοντας ότι «με δεδομένο ότι απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών που προβλέπει το Σύνταγμα, ευελπιστώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προσεγγίσουν την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από το 2027.»

Στην ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων με φόντο τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναμένεται να αναφερθεί σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει αύριο Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, στον Αλέξη Παπαχελά και που θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ στις 21:00. Ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί για τις διεθνείς εξελίξεις, όμως σύμφωνα με πληροφορίες θα ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του για τις αλλαγές που θέλει να πετύχει μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη φημολογία ότι αύριο μπορεί να απευθυνθεί και στους πολίτες μέσω τηλεοπτικού μηνύματος για την ανάγκη της Συνταγματικής Αναθεώρησης ενώ θα αποστείλει και σχετική επιστολή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Επισήμως δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση όμως πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι αναμένεται ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στην αυριανή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ποια άρθρα του Συντάγματος είναι πιθανό να αλλάξουν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει μέχρι τώρα για αλλαγές στις οποίες θέλει να προχωρήσει στο άρθρο 86, περί ευθύνης Υπουργών και στο άρθρο 16 για την Παιδεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοπεύει να διαφοροποιήσει το άρθρο 103 που σχετίζεται με τη μονιμότητα των υπαλλήλων στο Δημόσιο, το άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσία της Δικαιοσύνης, το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και το άρθρο 30 που σχετίζεται με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με κάποιες πηγές να αναφέρουν ότι στόχος είναι να εκλέγεται ο Πρόεδρος για μία μόνο θητεία διάρκειας όμως έξι ετών.

Είναι σχεδόν βέβαιο όμως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχεύει σε μία ευρύτερη αναθεώρηση, οπότε αναμένεται να προτείνει αλλαγές σε πολλά περισσότερα άρθρα. Το αν θα καταφέρει τις σχετικές διαδικασίες θα κριθεί από το εύρος της συναίνεσης που θα πετύχει. Υπενθυμίζεται ότι για την προαναθεωρητική διαδικασία απαιτούνται 180 ψήφοι από την προτείνουσα Βουλή. Πόσο πιθανό είναι αυτό υπό τις υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες; Το μέλλον θα δείξει. Το βέβαιο είναι ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινά και επίσημα τις διαδικασίες έτσι ώστε μέσα στην άνοιξη να υπάρξουν εξελίξεις.