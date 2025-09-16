Φωτογραφία αρχείου , 2018 - Η Ομαδα της Μεταμορφωσης (Αττικηςς) που ειχε στις ταξεις της παλιες δοξες του ελληνικου μπασκετ (Γιαννουζακος Παπανικολαου ) και προπονητη τον Γιαννη Ιωαννιδη αντιμετωπισε στο κλειστο γηπεδο της πολης την ομαδα της Βουλης στην οποια συμετειχαν Κυριακος Μητσοτακης,. Ανδρεας Λοβερδος Βασιλης Κικιλιας Γιαννης Κεφαλογιαννης Μαριος Γεωργιαδης, Γιαννης Πιταρας(δημοσιογραφος) Παντελης Περιβολαρης Παυλος Χρηστιδης(εκπροσωπος τυπου ΠΑΣΟΚ) και αλλοι πολλοι Στο ενδιαμεσο των ημιχορνων εγιναν τιμητικες βραβευσεις του Δημου Μεταμορφωσης σε παλαιμαχους αθλητες του μπασκετ καθως και στην ομαδα της βουλης Στη φωτο ΦΩΤΟ /ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Η πρώτη μεταγραφή της νέας σεζόν έρχεται 10 ημέρες μετά την «πρεμιέρα» του πρωταθλήματος στο γήπεδο της ΔΕΘ. Το μήνυμα εστάλη από εκεί: Ο Μητσοτάκης δήλωσε ευθέως, ότι αν υπάρχει ένας συνομιλητής της κυβέρνησης και της ΝΔ σε επίπεδο κομμάτων, αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ.

Οι εποχές αλλάζουν. Ο Ανδρέας Λοβέρδος μπήκε στην πολιτική με «ένσημα» αντιδικτατορικής δράσης. Υπήρξε κάποτε και γραμματέας της ΚΝΕ, στα φοιτητικά του χρόνια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου, στη Θεσσαλονίκη.

Η πολιτική του καριέρα χτίστηκε στα χρόνια του σκληρού δικομματισμού. Ο Ανδρέας διορίστηκε γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης το 1996, και εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά το 2000 με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη, με τον οποίο ταίριαζαν πολύ σε επίπεδο πολιτικής σκέψης.

Κέρδισε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, επειδή ήταν ένας ικανός ρήτορας, που μπορούσε να διαχειριστεί αποτελεσματικά σκληρές τηλεοπτικές κόντρες – τα τηλεοπτικά «παράθυρα» ήταν η μόδα της εποχής και ο Λοβέρδος έγινε ένας από τους δημοφιλέστερους βουλευτές στο λεκανοπέδιο, καταγράφοντας μεγάλα σκορ σε σταυρούς προτίμησης. Η παρτίδα ήταν απλή: ΠΑΣΟΚ εναντίον ΝΔ και τούμπαλιν, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ως το 2010. Τα πολιτικά πρόσωπα διάλεγαν νωρίς στρατόπεδο και οι «μεταγραφές» ήταν μεγάλη είδηση.

Ο Ανδρέας αναδείχθηκε σταδιακά σε δελφίνο. Ένας διεκδικητής της ηγεσίας, που, όμως, ποτέ δεν πάτησε στην κορυφή στο ΠΑΣΟΚ. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης οι όροι άλλαξαν.

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν συνοδοιπόροι στο σχήμα που πέρασε στην ιστορία ως «μέτωπο της λογικής», απέναντι στο σχήμα της κυβέρνησης «πρώτη φορά Αριστερά», του Αλέξη Τσίπρα.

Η κρίση είναι πίσω μας, η ΝΔ είναι το ισχυρότερο κόμμα εξουσίας μετά το 2019 και το ΠΑΣΟΚ πασχίζει να ανακτήσει ακροατήρια και ψηφοφόρους που κάποτε θεωρούσε δεδομένα. Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι η πιο κεντροδεξιά – θα μπορούσα να πω και «πιο κεντρώα» – ΝΔ που είδαμε μέχρι σήμερα. Στα κυβερνητικά της σχήματα χώρεσαν όχι ένα, αλλά πολλά στελέχη και πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Μόνο στο τρέχον σχήμα, μετρήστε: Σκέρτσος, Γεραπετρίτης, Πιερρακάκης, Χρυσοχοϊδης, Φλωρίδης και πάει λέγοντας.

Ο Λοβέρδος είναι «κερασάκι στην τούρτα». Γιατί τώρα; Επειδή, για όποιον δεν κατάλαβε, η προεκλογική κούρσα μόλις άρχισε από τη Θεσσαλονίκη και θα είναι μακρά. Γιατί τον Ανδρέα; Επειδή, για όποιον δεν κατάλαβε, με το σκεπτικό του Κυριάκου κάθε μία ψήφος από το ΠΑΣΟΚ αξίζει όσο δύο από τα δεξιότερα της ΝΔ. Από εκεί δεν διακρίνεται, επί του παρόντος, κάποιο κόμμα εξουσίας.

Αρέσει σε όλους τους Νεοδημοκράτες ο Ανδρέας; Ίσως αρέσει σε ορισμένους, όμως σίγουρα όχι σε όλους. Ο πρωθυπουργός το γνωρίζει, όμως έχει λάβει ήδη τις αποφάσεις του.

Μία νέα ΝΔ παίρνει σχήμα και χρώμα. Γαλάζια με πράσινες πινελιές. Επόμενη στάση: Κάλπες 2027.

