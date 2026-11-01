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Κατεπείγον αίτημα προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Γιώργο Κοτρωνιά, με κοινοποίηση σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, για την έκτακτη σύγκλησή της το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, κατέθεσε ο Νίκος Παππάς.

Ο γραμματέας της Κ.Ε. και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος ζητεί η συνεδρίαση να έχει αποκλειστικό θέμα την ακρόαση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers).

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Στην επιστολή του σημειώνει ότι «Οι εκπρόσωποι των εταιρειών απουσίαζαν από την ακρόαση φορέων της 30ής Οκτωβρίου, παρότι είχαν προσκληθεί. Όλα τα κόμματα, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, επισήμαναν ότι όφειλαν να έχουν προσέλθει και να δώσουν απαντήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εταιρείες επικαλούνται καθυστερημένη πρόσκληση και δηλώνουν πρόθυμες να συμμετάσχουν σε νέα συνεδρίαση».

Ακολούθως ο Νίκος Παππάς ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής και την έγκαιρη αποστολή νέων προσκλήσεων και προσθέτει: «Η ακρόαση πρέπει να πραγματοποιηθεί την Τρίτη το απόγευμα, πριν από τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, που προγραμματίζεται για την Τετάρτη, ώστε οι βουλευτές να έχουν πλήρη εικόνα πριν κληθούν να νομοθετήσουν. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα δάνεια και τα σπίτια εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών οφείλουν να λογοδοτήσουν στη Βουλή. Πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο».