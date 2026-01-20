Βγήκανε τα μαχαίρια από τα εσωκομματικά θηκάρια στο ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αφήνει σαφείς αιχμές προς τους αντιπάλους εντός της Χαριλάου Τρικούπη και τον Χάρη Δούκα να πατάει το κουμπί, λέγοντας – χωρίς περιστροφές – πως «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε».

Βαδίζοντας προς το συνέδριο του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 27-29 Μαρτίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά την εισήγηση του, έστειλε μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργεια , η παιδεία, η υγεία».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς».

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη, κατά την εισήγηση του, έκανε λόγο για ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης λέγοντας χαρακτηριστικά πως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν. «Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά». Και πρόσθεσε: «Τι σημαίνει όμως να συζητήσουμε και με άλλα κόμματα; Στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε: «Τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα. Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς ως πολιτική γραμματεία θα καθορίσουμε – δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος που το έχουμε κουβεντιάσει – να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους. Τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πως να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι στη παρούσα φάση επικρατεί στο πολιτικό σύστημα φάση αναταραχής με νέα κόμματα να έρχονται και παλαιούς πρωταγωνιστές να επανεμφανίζονται. «Εμείς πρέπει να επενδύσουμε σε μία σταθερά: Κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati, αλλά από την κοινωνία. Πρόγραμμα, στο οποίο συνέβαλαν εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για να φτάσουμε εδώ» όπως είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την πρόταση της ΝΔ για διακομματική επιτροπή της Βουλής για τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου. «Είμαστε υπέρ του διαλόγου, εδώ όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα: Μας λέει η ΝΔ «”ελάτε να συζητήσουμε, αλλά έχουμε κλείσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ”. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο πυρήνας της συζήτησης. Το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος ξεκινά από εκεί, πως τον αφαιρεί από τον διάλογο; Το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις».

Δούκας: «Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε»

Σε αυτή την συνθήκη, ισχυρές ήταν οι «βολές» που εκτόξευσε κατά την συνεδρίαση της ΚΟΕΣ ο Χάρης Δούκας, βάζοντας στο στόχαστρο του την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε ευθέως αλλαγή πολιτικής τονίζοντας πως «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε, ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται».

Στην τοποθέτηση του ο Χάρης Δούκας, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως «ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Χάρης Δούκας τόνισε πως «το Συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς “ναι μεν αλλά”. Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο “όχι” σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό “bullet”, σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης. Θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας».

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατέληξε λέγοντας πως «σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση».

Νέα ανάρτηση του Χάρη Δούκα