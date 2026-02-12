Τα κατορθώματα του αμερικανοεβραίου Τζέφρι Επστάιν μπορεί να επισυνέβησαν στην Αμερική όμως τα εκατομμύρια των σελίδων στα δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προκαλούν πανικό σε «ηγήτορες» ευρωπαϊκών χωρών και σε ηχηρά ονόματα της λεγόμενης ευρωπαϊκής ελίτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πιέζεται από κορυφαία στελέχη του κόμματος του να παραιτηθεί, διότι αποκαλύφθηκε ότι αυτόν που διόρισε πρεσβευτή στον ΟΗΕ είναι αυτός που είχε στενή σχέση με τον Επστάιν, ακόμη και όταν ήξερε ότι είχε καταδικαστεί για παιδοφιλία. Και φυσικά του προμήθευε ανήλικα για παράνομο σεξ.

Ο πολύξερος κ. Στάρμερ τώρα κάνει τον ανήξερο. Δεν γνώριζε τάχα μου ότι ο φίλος τουεντιμότατος κ. Μέντελσον ήταν καθ´έξιν παιδόφιλος…. Ήξερε όμως ότι ήταν στυγνός και ανελέητος και για αυτό τον ήθελε για «δύσκολες» αποστολές. Και γι αυτό τον θαύμαζε, όπως ο ίδιος έχει πει. Βλέπετε είναι ο ίδιος κ. Στάρμερ που έγινε ο περίγελος των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, όταν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο σχεδόν γονυκλινής μπροστά στον Ντόναλντ Τράμπ.

Είναι ο τρίτος της ευρωπαϊκής Τριάδας που στο προσκήνιο έκαναν τον νταή και στο παρασκήνιο έδιναν όρκους υποταγής στον Αμερικανό πρόεδρο. Οι άλλοι δύο, ο κ. Μακρόν της Γαλλίας και κ. Μερτς της Γερμανίας τώρα απομακρύνονται με γρήγορα πηδηματάκια. Ο πρώτος τώρα θέλει ανοιχτές συνομιλίες με τον έως χτες μισητό Πούτιν και ο δεύτερος βρήκε άλλο ταίρι. Την κ. Μελόνι, πρώην θαυμάστρια του Μπενίτο Μουσολίνι. Ίσως άλλαξε γνώμη και γι αυτούς που αποκαλούσε «ναζιστές» του AfD. Καθότι το εν λόγω κόμμα απειλεί να τον εκθρονίσει.

Δεν ξέρω αν αυτό που ζει τα τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή ήπειρος και οι λαοί της είναι μια ιλαροτραγωδία σε συνέχειες ή μια μακράς διάρκειας ταινία τρόμου με εμπνευστή την αείμνηστο Μαρία Σέλλεϋ. Και κάποιους Φρανκενστάιν να ονειρεύονται τερατογενέσεις.



