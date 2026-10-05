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Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητά του για μια νέα εκλογική νίκη της παράταξης την άνοιξη του 2027.

Η ικανότητα ανανέωσης και προσαρμογής αποτελεί κατά τον ίδιο τη δύναμη που διακρίνει το κόμμα διαχρονικά.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι η παράταξη εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο σε ταραγμένες περιόδους.

Από την επετειακή εκδήλωση απουσίαζαν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

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Με ένα “ευχαριστώ” προς τα μέλη και τους φιλους της παράταξης ξεκίνησε την πανηγυρική του ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη γιορτή για την συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε αναφορά στις μεγάλες εκλογικές νίκες της παράταξης σε αυτά τα 52 χρόνια ιστορίας και εξέφρασε τη σιγουριά του για μία νέα, την άνοιξη του 2027.

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Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η μεγάλη δύναμη της ΝΔ είναι η δυνατότητα της να ανανεώνεται διαρκώς. “Να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος”, είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι αυτή η δύναμη θα οδηγήσει σε μία νέα εκλογική νίκη. “Η δυνατότητα μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς, όπως προφητικά έγραψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι αυτή που κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και αγωνίζεται για το καλό όλων των πολιτών ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί”.

Κάνοντας λόγο για μία ακόμα δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. “Ο λαός βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί και εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα και την αλλαγή και τη φυγή στο μέλλον”, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος εξηγώντας ότι σε αυτές τις δύσκολες εποχές με τα ταραγμένα νερά χρειάζεται για το σκάφος της πατρίδας και καλός καπετάνιος αλλά και καλό πλήρωμα. “Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς”, τόνισε απευθυνόμενος στον κόσμο.

“Όσο παραμένουμε στην εξουσία τόσο πιο ταπεινοί πρέπει να είμαστε”, συμπλήρωσε και μίλησε για τη δυνατότητα μίας καλύτερης Ελλάδας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας:

Από τη σημερινή εκδήλωση αναμένεται να απουσιάσουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.