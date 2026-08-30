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Ο σύμμαχος μας και γείτονας, αξιότιμος κ. Ερντογκάν μας επιφύλαξε μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη. Προσκάλεσε δια του εκεί εκπροσώπου του τον βουλευτή και στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας στην κατεχόμενη Κύπρο για να μιλήσουν οι βουλευτές του ψευδοκράτους με τον εν λόγω κύριο …αθλητικά θέματα.

Ο σκοπός παραπάνω από εμφανής. Να αναγνωρισθεί ως κρατική οντότητα το κατασκεύασμα της Τουρκίας από την Γερμανία. Έστω και δια της τεθλασμένης. Το AfDείναι αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και ενδεχομένως να συμμετέχει στην επόμενη γερμανική κυβέρνηση. Η ιδεολογία του είναι η χριστιανική εκδοχή του ισλαμικού κόμματος του Ερντογκάν. Και τα δύο «εφάπτονται» του ναζισμού.

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Βεβαίως σήμερα η Γερμανία επισήμως δεν αναγνωρίζει ως κρατική οντότητα το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος. Όπως άλλωστε και όλα τα κράτη – μέλη του ΟΗΕ, πλην φυσικά της Τουρκίας. Αυτό όμως δεν πτοεί τον σουλτανίσκο. Όπως λένε και στο Εσκί Σεχίρ «Έχει ο καιρός γυρίσματα». Και ο Ερντογκάν ανατολίτικη υπομονή. Σαν το λύκο του γνωστού παραμυθιού.

Το έχει αποδείξει με «μακραίωνη» κατοχή σχεδόν της μισής Κύπρου. Το έχει αποδείξει με την βήμα – βήμα κατοχύρωση της λεγόμενης «γαλάζιας πατρίδας» στο ελληνικό Αιγαίο. Το έχει αποδείξει με την αέναη προσπάθεια εκτουρκισμού των μουσουλμάνων τηςΘράκης. Το έχει αποδείξει με στην δημιουργία – υπό την αιγίδα του – μιας μουσουλμανικής συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν και κάποιοι υποτιθέμενοι φίλοι μας.

Και τι κάνει η Κοκκινοσκουφίτσα της περιοχής;

Δηλονότι το ηρωϊκόν ελληνικό κράτος. Μαζεύει με το καλαθάκι του παπαρούνες στο ισλαμικό δάσος για να τις προσφέρει στον κακό λύκο; Από ότι μας λέει,(επαναλαμβανόμενος) ο εξοχώτατος κ. Γεραπετρίτηςεμείς τείνουμε κλάδον ελαίας στον γρυλίζοντα μπαϊρακτάρη, αναμένοντας να μεταλλαχθεί σε ήσυχο προβατάκι. Τώρα αν μας επιστρέψει τον κλάδον ως μακριά μαγκούρα επί της κεφαλής μας, ε, τότε ας απευθυνθούμε στην κ. Ντερ Λάιεν, μήπως και ξεκρεμάσει από την γκαρνταρόμπα της το τούρκικο φέσι.