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Μπορεί να μεγαλώνει ο κατάλογος των υποτιθέμενων προϊόντων των οποίων μειώνεται η τιμή τους στα σούπερ μάρκετ, όμως, φεύ, η τσέπη του καταναλωτή κάθε μέρα αλλάζει και βάρος, επί τα χείρω. Μυστήρια της φύσης, όπως αρέσκεται να λέει ένας εκ των προθύμων απολογητών της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα των τιμών. Οι οποίες χλευάζουν τον διαβόητο κατάλογο του αξιότιμου κ. Θεοδωρικάκου. Ο οποίος έχει μεταφέρει τον ρόλο του ινστρούχτορα στον κατευνασμό των πολιτών, από τα άδυτα του ΚΚΕ στα άπλυτα της ΝΔ.

Η κυβέρνηση, δια στόματος του εκπροσώπου της, διατείνεται νυχθημερόν ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενηκαι ο πολίτης χαίρει άκρας ευμάρειας. Όμως ένας οργανισμός, υπεράνω πάσης υποψίας, άλλα υποστηρίζει. Θεωρεί ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι απολύτως ανακριβής και τα στοιχεία προς τούτο είναι αδιάσειστα.

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Ο Ο.Ο.Σ.Α, μέλος του οποίου είναι και η Ελλάδα, καταγράφει την μεγαλύτερη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών από όλες τις χώρες – μέλη του οργανισμού (3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026). Και από που είναι άραγε εισαγόμενη η ακρίβεια; Π.χ από την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Δανία, την Φινλανδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία; Όλες αυτές οι χώρες είδαν να αυξάνεται το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, την ίδια χρονική περίοδο. Ακόμη και η χειμαζόμενη Βρετανία…

Ποιός είναι ο μη ακριβής στους ισχυρισμούς του; Για να μην πω ότι προφανώς είναι απολύτως ανακριβής. Το επιβεβαιώνει άλλωστε ο ακριβός λογαριασμός που πληρώνει καθημερινώς ο δυστυχής καταναλωτής. Τον οποίο προσυπογράφει μετά πολλών «επαίνων» ο υπεράνω πάσης υποψίας Ο.Ο.Σ.Α. Εκτός εάν αμφισβητεί την εγκυρότητα του η κυβέρνηση, όπως έκανε και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mutatis Mutandis, όπως λένε και οι νομομαθείς. Τηρουμένων των αναλογιών, ελληνιστί. Τρομάρα μας…