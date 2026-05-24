Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Με ποδοσφαιρική σημειολογία, χρώματα που παραπέμπουν στη Μπαρτσελόνα αλλά και καθαρό πολιτικό μήνυμα, ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει το έδαφος για την παρουσίαση του νέου κόμματος στην πλατεία Θησείου, την Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ.

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σε νέο βίντεο από το γραφείο του, κρατώντας στα χέρια μια μπάλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα. «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας. Το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην Πλατεία Θησείου. Την Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», αναφέρει.

Το μήνυμα είναι προφανές: ο πρώην πρωθυπουργός δεν μιλά απλώς για ποδόσφαιρο. Με όρους ομάδας, χρωμάτων και «πρωταθλήματος», επιχειρεί να χτίσει προσμονή γύρω από την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα.

Το μπλε και το κόκκινο, όπως τα περιγράφει ο ίδιος, φαίνεται πως θα αποτελέσουν τη βασική χρωματική ταυτότητα του νέου κόμματος. Το μπλε «της πατρίδας» και το κόκκινο «των αγώνων» επιχειρούν να συμπυκνώσουν το πολιτικό αφήγημα που θέλει να παρουσιάσει: πατριωτικό πρόσημο, κοινωνική αναφορά και σαφή στόχευση στον προοδευτικό χώρο.

Το βίντεο εντάσσεται στη σειρά των προαναγγελιών και των συμβολικών κινήσεων που κάνει το τελευταίο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας, πριν από την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο. Εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν το όνομα, τα βασικά χαρακτηριστικά, το πολιτικό πλαίσιο, τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το νέο εγχείρημα, η ιδρυτική διακήρυξη, το λογότυπο και η δημόσια εικόνα του νέου φορέα.

Στο παρασκήνιο, τα πρόσωπα που θεωρούνται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό παραμένουν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ανάμεσά τους αναφέρονται η Όλγα Γεροβασίλη, ο Μιχάλης Καλογήρου, ο Γιώργος Βασιλειάδης και ο Κώστας Γαβρόγλου, πρόσωπα με πολιτική διαδρομή και στενή σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η αναφορά στην «ομάδα» δεν είναι τυχαία. Ο Τσίπρας επιχειρεί να δώσει στην πολιτική του επιστροφή χαρακτηριστικά συλλογικής εκκίνησης και όχι προσωπικής επανεμφάνισης. Μετά την «Ιθάκη» και τις αλλεπάλληλες υπαινικτικές αναρτήσεις, το ραντεβού της 26ης Μαΐου στο Θησείο, θα είναι η στιγμή των επίσημων αποκαλυπτηρίων.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο πολιτικό γήπεδο. Είναι με ποια ομάδα, με ποιο σήμα και με ποιους συμπαίκτες θα διεκδικήσει το επόμενο «πρωτάθλημα».

