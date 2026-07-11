Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα στις μετρήσεις, ωστόσο καταγράφεται σημαντική φθορά και δυσαρέσκεια από την πλευρά της κοινωνίας.

Μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας κυβερνητικής αλλαγής, απορρίπτοντας την προοπτική μιας τρίτης συνεχόμενης θητείας της παρούσας κυβέρνησης.

Οι πολίτες εμφανίζονται πλέον πιο ανοιχτοί στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, αναζητώντας λύσεις για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Η πολιτική ατζέντα καθορίζεται πλέον από την ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων παρά από τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

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Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να διαφέρουν ως προς την απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμφωνούν όμως σε ένα βασικό συμπέρασμα: ο πολίτης εξακολουθεί να δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του και περιμένει αποτελέσματα που να φαίνονται στο πορτοφόλι, στο σπίτι και στο τραπέζι του.

Η ακρίβεια παραμένει το πρώτο πρόβλημα

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Στη μέτρηση της Pulse, το 89% αναδεικνύει το κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Η έρευνα της MRB αποτυπώνει ακόμη πιο παραστατικά την πίεση: το 59,3% δηλώνει ότι καλύπτει τις οικογενειακές ανάγκες με μεγάλη δυσκολία, ενώ ένα επιπλέον 16,1% αδυνατεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο στους πίνακες των δημοσκοπήσεων. Είναι η πραγματική πολιτική ατζέντα. Ακρίβεια, εισόδημα, στέγη, λογαριασμοί, ασφάλεια και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών διαμορφώνουν πλέον την κρίση των πολιτών πολύ περισσότερο από τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Η πρωτιά δεν σημαίνει λευκή επιταγή

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Η Pulse την καταγράφει στο 26%, με διαφορά 11 μονάδων από την ΕΛΑΣ, ενώ η MRB στο 23,8%, με τη διαφορά να περιορίζεται στις 9,4 μονάδες. Ωστόσο, πίσω από την πρωτιά υπάρχει φθορά, δυσαρέσκεια και μια κοινωνία που δεν δείχνει πρόθυμη να δώσει χωρίς όρους συνέχεια στο σημερινό κυβερνητικό μοντέλο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δημοσκόπηση της MRB το 69,5% τοποθετείται υπέρ μιας κυβερνητικής αλλαγής και απορρίπτει, με περισσότερο ή λιγότερο κατηγορηματικό τρόπο, μια τρίτη συνεχόμενη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα αναζήτησης κάτι διαφορετικού, ακόμη και αν αυτό δεν έχει αποκτήσει ακόμη συγκεκριμένη κομματική έκφραση.

Οι συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον ταμπού

Οι πολίτες δεν απορρίπτουν και το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Στην MRB, το 43,7% θεωρεί πιθανότερο ένα συνεργατικό σχήμα, έναντι 45,1% που προβλέπει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στην Pulse, το 38% δηλώνει ότι προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ποσοστό που δείχνει ότι η κοινωνία αναζητεί σταθερότητα, αλλά όχι υποχρεωτικά μονοκομματική εξουσία.

Τα καμπανάκια για την κυβέρνηση είναι συνεπώς καθαρά. Η πολιτική μάχη δεν θα κριθεί μόνο στο ποιος προηγείται, αλλά στο ποιος μπορεί να κάνει ξανά βιώσιμη την καθημερινότητα. Γιατί ο πολίτης μπορεί να μην έχει ακόμη αποφασίσει ποιο είναι το καινούργιο που επιθυμεί. Έχει όμως αρχίσει να δηλώνει ότι δεν τον ικανοποιεί το σημερινό.