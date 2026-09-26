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Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τόνιας Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ, η οποία ζήτησε διευκρινίσεις για τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση κατηγορώντας τον υφυπουργό για αλαζονεία και υποστηρίζοντας ότι τα σχόλιά του προσβάλλουν και διαιρούν τους πολίτες.

Η αντιπαράθεση ανέδειξε προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που ο πολιτικός λόγος αναφέρεται στους πολίτες με οικονομικές δυσκολίες.

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Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε τοποθέτηση του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Action24, έκανε λόγο για κόμματα που εκπροσωπούν «τον κακομοίρη», αντιπαραβάλλοντάς τα με εκείνους που, όπως υποστήριξε, είναι «νοικοκύρηδες».

«Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης, σε μια αποστροφή που προκάλεσε αντιδράσεις. Η αναφορά του έγινε στο πλαίσιο συζήτησης για την οικονομία και τις επιδόσεις της χώρας στις εξαγωγές.

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Αφορμή για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση στάθηκε το μειδίαμα της Τόνιας Αντωνίου, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την ώρα που ο υφυπουργός μιλούσε για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών.

Ο Χάρης Θεοχάρης σχολίασε την αντίδρασή της και συνέχισε, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη έκφραση για τα κόμματα που, κατά την άποψή του, εκπροσωπούν «τον κακομοίρη», ενώ έκανε λόγο και για «νοικοκύρηδες».

Η Τόνια Αντωνίου αντέδρασε έντονα, ζητώντας από τον υφυπουργό να διευκρινίσει αν με τον όρο «κακομοίρη» αναφέρεται στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Στο τέλος της τοποθέτησής της, σχολίασε ειρωνικά προς τον Χάρη Θεοχάρη: «Πολύ ωραία αντίληψη, κ. Θεοχάρη».

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση προκάλεσε συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτικός λόγος αναφέρεται στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με την τοποθέτηση του υφυπουργού να βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων.

ΠΑΣΟΚ: Προσβάλλουν και διαιρούν τον ελληνικό λαό

Η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ανακοίνωση για τα σχόλια του κ. Θεοχάρη, τονίζοντας πως «προσβάλλουν και διαιρούν τον ελληνικό λαό».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε ένα νέο κρεσέντο αλαζονείας, -από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης-, χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως «κόμματα των κακομοίρηδων».

Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι …«κακομοίρηδες» οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς, ο κ. Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των …«κακομοίρηδων» ασκεί τα καθήκοντα του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια.

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