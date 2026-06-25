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Οι νέες δημοσκοπήσεις, με πρώτη τη χθεσινή της Real Polls για λογαριασμό της συντηρητικής ιστοσελίδας Protagon δείχνουν μια μάχη μεταξύ του πρώτου που είναι η ΝΔ και του δεύτερου που είναι η ΕΛΑΣ και τη μεταξύ τους διαφορά να είναι σε μονοψήφιο νούμερο. Και η διαφορά των δυο πρώτων από τους επόμενους τείνει να γίνει χαοτική. Τρίτος και τέταρτος, με μονοψήφια νούμερα είναι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της κ. Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ. Τα δε μικρότερα κόμματα κινούνται πλέον σε πολύ μικρά ποσοστά.

Εάν δεν υπάρξουν σεισμικές αλλαγές, στην επερχόμενη εκλογική μάχη – οψέποτε αυτή γίνει – θα αναμετρηθούν δύο πρωθυπουργοί, ο νυν, Κυριάκος Μητσοτάκης και οπρώην, Αλέξης Τσίπρας. Είναι προφανές ότι αυτό το νέο δίπολο, αν αποκτήσει πολύ έντονα συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, θα δημιουργήσει συνθήκες «ασφυξίας» για τα άλλα κόμματα. Ήδη ορισμένα από αυτά καταγράφουν δημοσκοπικά ποσοστά κάτω από το όριο για την συμμετοχή στην επόμενη Βουλή.

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Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει π.χ. στην Βρετανία, στην Γερμανία, στην Γαλλία, όπου τα ακροδεξιά κόμματα απειλούν τον εκεί δικομματισμό, εδώ παγιώνεται η κόντρα μεταξύ του δεξιού – κεντροδεξιού κόμματος με το αριστερό – κεντροαριστερό. Και η σύγκρουση αποκτάκαι προσωπικό χαρακτήρα: Μητσοτάκης κατά Τσίπρα και τούμπαλιν. Οι υπόλοιπες ηγεσίες μάλλον θα προσδοκούν σε μια ανέλπιστη αλλαγή των συνθηκών προς όφελος τους και εν τέλει αν θα έχουν κάποιο ρόλο στην μετεκλογική πραγματικότητα. Αλλά ακόμη είναι πρόωρες τέτοιες σκέψεις. Επί του παρόντος ο ελληνικός λαός θα μετράει τις κινήσεις και τις εμπνεύσεις των δύο ανταγωνιστών (αλλά και τα τυχόν πισωγυρίσματα) έως την ημέρα που θα αποφασίσει για το «διά ταύτα» ενώπιον της κάλπης. Οι καιροί για όλους ου μενετοί.