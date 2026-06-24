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Η επίσκεψη αντιπροσωπείας της DFC (Developent Finance Corporation) των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπογραμμίζει τη δέσμευση της Αμερικής στη συνεργασία με Έλληνες εταίρους σε «στρατηγικά προγράμματα προς όφελος όλων των πολιτών μας» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης έλαβε χώρα συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον Αλέξανδρο Εξάρχου του AKTOR Group. Σημειώνεται πως η DFC είναι ο διεθνής βραχίονας επενδύσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

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I was thrilled to bring together a visiting delegation from @DFCgov and Alexandros Exarchou of AKTOR Group to explore ways to support investment in Greece’s critical infrastructure. DFC’s visit underscored America's commitment to working together with our Greek partners on… pic.twitter.com/VdKybR60d2 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 24, 2026