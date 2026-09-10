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Το Σαββατοκύριακο ο αρχηγός της συμπολίτευσης και συνάμα πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα μέτρα που θα επηρεάσουν, κατ´αυτόν, θετικώς την τσέπη του νεοέλληνα και δη του μικρομεσαίου στην προσεχή τετραετία. Βεβαίως ούτε αυτός, ούτε οι υπουργοί οι οποίοι ανέλυσαν τα μέτρα, δεν ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους την λέξη που βρίσκεται καθημερινώς στα χείλη όλων των Ελλήνων: Ακρίβεια.

Χτες ο αρχηγός της de facto μείζονος αντιπολίτευσης – απαντώντας στον αρχηγό της συμπολίτευσης – παρουσίασε την δική του εκδοχή για το τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια, (αρχίζοντας από το 2027), ώστε ο ταλαίπωρος Έλληνας να απαλλαγεί από τον καθημερινό βραχνά του «μεροδούλι – μισοφάι» και να μην ψάχνει κάθε τόσο την τσέπη του για φραγκοδίφραγκα.

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Και οι δύο αρχηγοί προσδοκούν (ο καθένας χωριστά) στην δικαίωση των προσδοκιών τους. Αυτές έχουν να κάνουν με την επερχόμενη ψήφο, η οποία θα προσφέρει σε έναν εξ αυτών την περιπόθητη καρέκλα του πρωθυπουργού ή και σε κανέναν εξ αυτών, κάτι το οποίον ουδόλως αποκλείεται.

Από χτες ο ψηφοφόρος έχει αρχίσει να μετράει τις υποσχέσεις εκατέρωθεν. Αν θα υλοποιηθούν και πότε. Και πόσο ειλικρινής είναι ο καθένας και πόσο ικανός να προχωρήσει σε όσα δεσμεύεται να υλοποιήσει. Οι πρώτες αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των κοινωνικών τάξεων μόνο ενθαρρυντικές δεν είναι για όσα κατέθεσε ο πρωθυπουργός. Τόσο από τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες, όσο και από τους συνταξιούχους. Όσο για τα του κ. Τσίπρα, από σήμερα θα αρχίσει η σχετική καταμέτρηση των διαθέσεων.

Η ακρίβεια θα είναι το επίμαχο «δια ταύτα» των εκλογών. Όποτε και αν γίνουν. Μπροστά στην κυβέρνηση ορθώνεται το τείχος των αυξανόμενων τιμών στα καθημερινά αγαθά κι η τάφρος των καυσίμων, την οποία σκάβει εργωδώς ο φίλος της Ευρώπης Ντόναλντ Τραμπ. Και ακόμη δεν εμφανίσθηκε το τεφτέρι για το πετρέλαιο θέρμανσης και το εξ Αμερικής αέριο.

Ο ψηφοφόρος της προσεχούς κάλπης, με όλα αυτά που ήδη έχουν επιπέσει στην κεφαλήν του, ούτε θα κιοτέψειμπροστά στο παραβάν, ούτε θα ψηφίσει αψήφιστα… Ας το έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπ´ όψιν τους!