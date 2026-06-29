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Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ψεύδη σχετικά με τα οικονομικά πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης και την υπερφορολόγηση.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προωθεί τη μείωση των φορολογικών συντελεστών με στόχο την ουσιαστική αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών.

Ο εκπρόσωπος αμφισβήτησε την πολιτική εντιμότητα του πρώην πρωθυπουργού αναφερόμενος σε δικαστικές υποθέσεις υπουργών και τη διαχείριση της οικονομίας κατά το παρελθόν.

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«Νέο το κόμμα, παλιές οι μέθοδοι και το πρόσωπο» ήταν το πρώτο σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη όταν ρωτήθηκε στο μπρίφινγκ για την κριτική που άσκησε η Ε.Λ.Α.Σ. στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου που δημοσιοποίησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του.

Αφού σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι χρειάστηκε να περάσουν περίπου 24 ώρες για να αντιδράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού για τα ψέματα -όπως είπε- που περιέχονται στην ανακοίνωση της Ε.Λ.Α.Σ.

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«Είναι γνωστός για τα ψέματα του ο κ. Τσίπρας» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης κάνοντας αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε τη χώρα στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27, «στον πάτο» όπως είπε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για μία «χώρα-παρίας η Ελλάδα επί Τσίπρα.»

Απαντώντας στις θέσεις της Ε.Λ.Α.Σ. σχετικά με τη δημιουργία πλεονασμάτων από την κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «το πλεόνασμα Τσίπρα ήταν πλεόνασμα υπερφορολόγησης» και πρόσθεσε ότι «εμείς δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους ή έμμεσους φόρους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε αναλυτικά για τη στόχευση της κυβέρνησης που είναι η εφαρμογή πολιτικών που μειώνουν τους φορολογικούς συντελεστές αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν τα φορολογικά έσοδα και επανέλαβε ότι η επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου είναι «να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών μέσα από φοροαπαλλαγές».

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η μόνη σωστή οικονομική πολιτική είναι της κυβέρνησης και σημείωσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά».

Όσο για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα, την οποία επικαλέστηκε ο πρώην πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών», κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα για μία σειρά από θέματα όπως τους δύο υπουργούς του που παραπέμφθηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο, την εξαπάτηση του ελληνικού λαού, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, την επιβολή μνημονίου που φόρτωσε τη χώρα με 90 δις. ευρώ, την αποφυλάκιση χιλιάδων βαρυποινιτών.