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Ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την οικονομία.

«Ο κ. Τσίπρας μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και επέστρεψε ίδιος και απαράλλαχτος με το 2012, όταν πριν την κωλοτούμπα, έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έλεγε», είπε ο Παύλος Μαρινάκης εξηγώντας ότι «δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν».

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Κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες προτάσεις που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τον λαϊκισμό, εκτίμησε ότι αν εφαρμοστεί τέτοιο πρόγραμμα «θα οδηγηθεί η χώρα στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο» ενώ υπενθύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτός που επέβαλε 30 νέους φόρους που αφορούσαν όλη την κοινωνία, τα χαμηλά εισοδήματα, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους.

Εστιάζοντας στις τιμές των εισιτηρίων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς ανέβηκε από το 1,20 στο 1,40 και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που επανέφερε την τιμή στο 1,20.

Εντάσσοντας στην κριτική του και τον Νίκο Ανδρουλάκη και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς, ανέφερε ότι ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης «τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα».

“Έχουμε πλέον εικόνα. Όχι μόνο εμείς, εικόνα έχουν και οι πολίτες”, τόνισε με νοήμα για τις υποσχέσεις που ακούγονται από κόμματα της αντιπολίτευσης ο Παύλος Μαρινάκης ενώ αναφέρθηκε στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τις μειώσεις φόρων για τους πολίτες.