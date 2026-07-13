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Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για παραχάραξη της ιστορίας αναφορικά με τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε μια σειρά από εξοπλιστικά προγράμματα και διπλωματικές πρωτοβουλίες ως αποδείξεις της αποτελεσματικότητας της τωρινής κυβέρνησης στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

Τέλος, ο κ.

Μαρινάκης χαρακτήρισε την αυτοδυναμία ως ρεαλιστικό στόχο για τις εκλογές, τονίζοντας ότι τον πρωθυπουργό της χώρας επιλέγουν αποκλειστικά οι πολίτες.

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Για «ΣΥΡΙΖΑ νο 2 με κρύψιμο των στελεχών πρώτης γραμμής» έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης στο μπρίφινγκ, σχολιάζοντας τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Όπως υποστήριξε, περισσότερα από τα μισά πρόσωπα είναι στελέχη, μέλη ή πολιτευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και υπογράμμισε ότι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα ήταν να «κρύψει» τα πρωτοκλασάτα στελέχη της περιόδου 2015-2019.

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“Δεν θα παραχαράξει την ιστορία ο κ. Τσίπρας”

«Με δεδομένο ότι ακούω τους νέους του εκπροσώπους να πανηγυρίζουν για τα όσα κατάφερε ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός, αφού είναι τόσο πετυχημένη αυτή η θητεία του γιατί ¨κρύβει¨ τους υπουργούς του;», διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «στόχος του είναι να παρουσιάσει ένα υποτιθέμενο νέο κόμμα» ενώ τόνισε ότι «δεν θα παραχαράξει την ιστορία ο κ. Τσίπρας».

Την ίδια ατάκα για παραχάραξη της ιστορίας χρησιμοποίησε λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα εθνικά θέματα, τις σχέσεις με την Τουρκία αλλά και για τα όσα είπε για εθνική ήττα σχετικά με τα F-35.

«Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Και μάλιστα για εθνικά θέματα. Είναι ο ορισμός του παρουσιάζει κάποιος το άσπρο μαύρο», σχολίασε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για τα F-35, όπως και για την αναβάθμιση των F-16 ενώ για την ίδια περίοδο σημείωσε ότι «η Ελλάδα το μόνο που έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κ. Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και εθνικών επιτυχιών, είναι μόνο μία γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κ. Ζάεφ.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε μία σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες που -όπως είπε- αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Μεταξύ αυτών η υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων, οριοθέτηση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. «Τίποτα από όλα αυτά δεν τα θυμάμαι ούτε στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

“Ρεαλιστικός στόχος η αυτοδυναμία”

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, σε περιπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός συμφωνήσει να παραμείνει στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ρεαλιστικός στόχος και τεκμήριο αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας».

Παράλληλα, εξήγησε ότι είναι πολλαπλώς υποθετικό το σενάριο με τον Αντώνη Σαμαρά καθώς εκτός από το αποτέλεσμα των εκλογών μένει να φανεί αν θα κάνει τελικά κόμμα, ενώ ξεκαθάρισε ότι «πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες».