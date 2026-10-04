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Το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 43,92% έναντι 33,47% της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό της από την ίδρυσή της.

Ο απερχόμενος πρόεδρος δρομολόγησε άμεσα τις διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού, δηλώνοντας ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος.

Η αποχώρηση του Κώστα Καραμανλή τερμάτισε μια δωδεκαετή πορεία στην ηγεσία του κόμματος, η οποία είχε ξεκινήσει το 1997.

Νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξελέγη ο Αντώνης Σαμαράς στις 29 Νοεμβρίου 2009, μέσα σε ένα κλίμα έντονης οικονομικής κρίσης.

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Ήταν μια εκλογική βραδιά που έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Νέα Δημοκρατία. Στις 4 Οκτωβρίου 2009, μετά τη σαφή ήττα του κόμματός του από το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του αποτελέσματος και αποχωρεί από την προεδρία της ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές με 43,92% και 160 έδρες, ενώ η Νέα Δημοκρατία περιορίστηκε στο 33,47% και στις 91 έδρες. Ήταν, έως τότε, το χαμηλότερο ποσοστό της ΝΔ σε βουλευτικές εκλογές από την ίδρυσή της.

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«Δεν θα είμαι υποψήφιος»

Ο Καραμανλής ανακοίνωσε ότι θα κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για έκτακτο συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα διεκδικήσει ξανά την ηγεσία. «Θα παραμείνω στην πρώτη γραμμή, θα στηρίξω τις αποφάσεις που θα ληφθούν, αλλά δεν θα είμαι υποψήφιος», δήλωσε, σημειώνοντας ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων για το εθνικό συμφέρον.

Είχε προηγηθεί μια δύσκολη κυβερνητική περίοδος, με τη διεθνή οικονομική κρίση να έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και την κυβέρνηση να βρίσκεται υπό έντονη πολιτική πίεση. Ο ίδιος είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 3 Σεπτεμβρίου, θέτοντας στο επίκεντρο την κατάσταση της οικονομίας και την ανάγκη λήψης δύσκολων μέτρων.

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Η αποχώρησή του έκλεινε δώδεκα χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ, την οποία είχε αναλάβει το 1997. Στις 29 Νοεμβρίου 2009 νέος πρόεδρος εξελέγη ο Αντώνης Σαμαράς.

Από την εκλογική νίκη του 2004 στην ήττα του 2009

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Ο Κώστας Καραμανλής είχε οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στη νίκη στις εκλογές του Μαρτίου 2004, τερματίζοντας μια μακρά περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Επανεξελέγη πρωθυπουργός στις εκλογές του 2007, αλλά η δεύτερη κυβερνητική θητεία αποδείχθηκε πολύ δυσκολότερη.

Η οικονομική κατάσταση, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και υποθέσεις που είχαν προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση επιβάρυναν την κυβέρνηση. Το 2009 ο Καραμανλής επέλεξε να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα περιοριστικής οικονομικής πολιτικής. Η κάλπη έδωσε τελικά διαφορά άνω των δέκα ποσοστιαίων μονάδων υπέρ του ΠΑΣΟΚ.

Ποιος είναι ο Κώστας Καραμανλής

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Ο Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Καραμανλής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956 και είναι ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οικονομικά στο Deree, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες και διδακτορικό στη διπλωματική ιστορία.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1989 και τον Μάρτιο του 1997 εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Επτά χρόνια αργότερα, το 2004, έγινε πρωθυπουργός. Παρέμεινε στο Μέγαρο Μαξίμου έως τον Οκτώβριο του 2009.

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Μετά την παραίτησή του από την ηγεσία της ΝΔ παρέμεινε βουλευτής για πολλά χρόνια, διατηρώντας γενικά χαμηλό δημόσιο προφίλ σε σχέση με την περίοδο της πρωθυπουργίας του.

Η βραδιά που άλλαξε σελίδα η ΝΔ

Η 4η Οκτωβρίου 2009 είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: ήταν η 35η επέτειος από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974. Την ίδια ημέρα, 35 χρόνια αργότερα, ο ανιψιός του ανακοίνωνε την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος.

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Η παραίτηση άνοιξε μια νέα περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία και συνέπεσε χρονικά με την είσοδο της Ελλάδας στη βαθιά οικονομική και πολιτική κρίση που θα χαρακτήριζε τα επόμενα χρόνια.

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