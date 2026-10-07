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Ο ίδιος άσκησε κριτική στη Δύση για την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, συγκρίνοντας τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία και την Κύπρο.

Παράλληλα, ο κ.

Καραμανλής χαρακτήρισε άδικη τη ρωσική εισβολή, επισημαίνοντας όμως ότι και η Δύση φέρει ευθύνες για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Τέλος, εξήρε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Κίνας, τονίζοντας ότι ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη διεθνή συνεργασία και λιγότερες διαχωριστικές γραμμές.

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Την ανάγκη η Ελλάδα να υιοθετήσει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα του διεθνούς συστήματος, ανέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Ο κ. Καραμανλής μίλησε στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration του Πανεπιστημίου Tsinghua, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα παραμένει «αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση», επισήμανε όμως ότι και η ίδια η Δύση βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, μετασχηματισμού, ακόμη και διχασμού.

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Ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η ανάδυση ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος καθιστά αναγκαία μια διαφορετική προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις, χωρίς τις «άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος».

«Το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αιχμές για τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στάση της Δύσης απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, θέτοντας ζήτημα εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών» στη διεθνή πολιτική.

Κατά τον κ. Καραμανλή, αυτή η πρακτική πλήττει την αξιοπιστία όσων εμφανίζονται ως υπερασπιστές αξιών και αρχών και ενισχύει την αντίληψη ότι η στήριξη προς την Ουκρανία ενδέχεται να υπαγορεύεται περισσότερο από γεωπολιτικές σκοπιμότητες παρά από αρχές.

Όπως σημείωσε, ενώ η Τουρκία διατυπώνει αναθεωρητικές αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, απειλεί επανειλημμένα με πόλεμο, χρησιμοποιεί συχνά τη βία για την προώθηση των επιδιώξεών της και κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από την πλειονότητα των δυτικών κρατών ως σημαντικός εταίρος και σύμμαχος.

Την ίδια στιγμή, όπως τόνισε, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καταδικάζεται, επιβάλλονται κυρώσεις στη Ρωσία και παρέχεται κάθε μορφή στήριξης στην ουκρανική πλευρά, ενώ η κατάσταση στην Κύπρο παραμένει χωρίς αντίστοιχη αντιμετώπιση.

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«Αυτή η ασυνέπεια υπονομεύει την πολιτική, νομική και ηθική υπεροχή του δυτικού αφηγήματος», υποστήριξε.

Η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ευθύνες της Δύσης

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κώστας Καραμανλής χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή «άδικη και παράνομη». Παράλληλα, ωστόσο, υποστήριξε ότι και η προηγούμενη στάση της συλλογικής Δύσης «δεν ήταν άμοιρη ευθυνών», κάνοντας αναφορά στις προσπάθειες ένταξης της Ουκρανίας στο δυτικό στρατόπεδο.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέμεινε ότι η διαφορετική αντιμετώπιση της Ουκρανίας και της Κύπρου δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνέπεια της δυτικής πολιτικής και την αξιοπιστία του αντίστοιχου αφηγήματος.

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«Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη συνεργασία»

Ο κ. Καραμανλής περιέγραψε το σημερινό διεθνές σκηνικό ως ένα ολοένα πιο πολυπολικό σύστημα, στο οποίο μεταβάλλονται οι ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης, Ρωσίας και Κίνας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ, όπως εκτίμησε, το ευρωατλαντικό ρήγμα εμφανίζεται σήμερα «βαθύτερο από ποτέ».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τάχθηκε υπέρ μιας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που θα αξιοποιεί τις σχέσεις της χώρας με διαφορετικούς διεθνείς εταίρους, χωρίς να εγκλωβίζεται στις παλιές γεωπολιτικές διαχωριστικές γραμμές.

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Μιλώντας για τις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας, υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως οι δύο χώρες μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά γεωπολιτικά σχήματα και οι ευρύτερες διεθνείς συνθήκες συχνά να ξεπερνούν τις δυνατότητές τους, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.

«Ο σημερινός κόσμος έχει ανάγκη από λιγότερες διαχωριστικές γραμμές και περισσότερη κατανόηση και συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

20 χρόνια στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Κίνας, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες, «πρωτοποριακή».

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Όπως υποστήριξε, η συνεργασία αυτή έχει αποφέρει «πράγματι αμοιβαία οφέλη» και για τις δύο πλευρές, ενώ εκτίμησε ότι μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για την ανάπτυξη αντίστοιχων συνεργασιών της Ελλάδας με άλλες ασιατικές χώρες.

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