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Στην Πρώτη Σερρών βρέθηκε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Νατάσα Παζαΐτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Χωριάτικα», ο κ. Καραμανλής παρακολούθησε τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, συνομίλησε με πολίτες και αντάλλαξε ευχές με όσους βρέθηκαν στην παρέλαση.

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Η φετινή παρουσία του στην Πρώτη Σερρών, όπως επισημαίνεται, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τη χρονική συγκυρία να αφήνει περιθώρια για συμβολισμούς.