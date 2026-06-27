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Τόνισε πως η κυβέρνηση περιορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών, προκειμένου να αποφευχθεί η επιστροφή σε συνθήκες λιτότητας και οικονομικής επιτήρησης.

Παράλληλα, ο κ.

Μαρινάκης υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική που εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αναφορικά με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, κάλεσε σε ενότητα ενόψει των εκλογών του 2027, ενώ προανήγγειλε πιθανές φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

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Αναφερόμενος στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρομοίασε τον πρώην πρωθυπουργό με τον… ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τρελοπενηντάρης», τονίζοντας πως «κάνει τον κιμπάρη, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων, των Ελλήνων φορολογουμένων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερες παροχές λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων και των οροφών δαπανών, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επιστροφή σε συνθήκες επιτήρησης και λιτότητας.

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«Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες των οροφών δαπανών. Και μάλιστα δημιουργεί τις συνθήκες, με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα παραπάνω έσοδα, το μέγιστο των οποίων —όσα δηλαδή παραπάνω μπορούμε από αυτά τα έσοδα— να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο».

«Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: μέτρα λιτότητας και τα λοιπά».

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως «επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες και είπε μάλιστα ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ο κος Μαρινάκης απάντησε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ χαρακτηρίζει τις προτάσεις του Τσίπρα ως χιλιοειπωμένα συνθήματα που δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ΕΝΦΙΑ. Επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Επέλεξε να αυξήσει τους φόρους για την υγεία. Επέλεξε να τα κάνει όλα αυτά», σημείωσε.

«Για μένα, οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι; Οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας».

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«Είναι προτιμότερο να προκαλείς με την πολιτική σου τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να επιστρέφει δηλαδή στην οικονομία αυτό το πλεόνασμα και να πολλαπλασιάζεται το όφελός του, παρά να κινείσαι εκδικητικά. Αυτά τα 4,5 χρόνια (σ.σ.: διακυβέρνησης Τσίπρα) είδαμε φόρους στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα».

«Τα λεφτά αυτά δεν φύτρωσαν, τα οποία δίνουμε τώρα —και φαίνεται ότι έχουμε πάλι κι ένα περιθώριο, για τη ΔΕΘ— να δώσουμε κι άλλα λεφτά. Πώς δημιουργήθηκαν λοιπόν αυτές οι συνθήκες; Το 2019 η Ελλάδα ήταν ως προς το ΑΕΠ, στο 10% του ΑΕΠ για τις επενδύσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 20% του ΑΕΠ. Αυτή την απόσταση την έχουμε καλύψει και έχουμε φτάσει στο 18-19%. Στις εξαγωγές, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 50% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν στο 20%, τώρα έχει πάει στο 40%».

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Αναφερόμενος στην κριτική που έχουν ασκήσει κατά της ΝΔ οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, είπε: «Δεν νομίζω ότι απουσίασε ποτέ από την παράταξη ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρός μας. Είναι ένας άνθρωπος με αυξημένη παραταξιακή συνείδηση. Το αν θα επιλέξει να έρθει σε μία μάχη, είναι δική του απόφαση».

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«Είναι πολύ προσβλητικό για έναν άνθρωπο με τη διαδρομή του Κώστα Καραμανλή, να ετεροπροσδιορίζεται από έναν άλλον —χωρίς να τον υποτιμώ και αυτόν— πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό(σ.σ.: Αντώνη Σαμαρά). Έχει τη δική του πολιτική οντότητα, τη δική του διαδρομή, δίνει τις δικές του απαντήσεις».

«Τα διλήμματα και τα διακυβεύματα των εκλογών του 2027, και για τη χώρα, αλλά και για την παράταξη, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις όποιες προσωπικές πικρίες».

«Ο κύριος Σαμαράς θεωρώ ότι θα σταθμίσει το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας τον τίμησε, τον εξέλεξε πρόεδρο και στη συνέχεια πρωθυπουργό, οι Έλληνες πολίτες και όλοι μαζί τρέξαμε γι’ αυτό, και δεν το μετανιώσαμε στιγμή».

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«Είναι θεμιτό, είναι λογικό να υπάρχουν αντιρρήσεις, πικρίες, ενστάσεις. Αλλά μια μεγάλη παράταξη, η μόνη που παρέμεινε μεγάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, έχει μάθει αυτά να τα λύνει στο εσωτερικό της. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα δεν έχει επίδραση στον όποιον κομματικό συσχετισμό, έχει επίδραση για την κοινωνία».

Για την υπόθεση Αβραμόπουλου

Ως προς την υπόθεση Αβραμόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «φαίνεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει πειστικές απαντήσεις. Θεωρώ ότι υπήρξε μια φόρτιση από τον ίδιο. Έχει δώσει δείγματα γραφής και ευπρέπειας και παρουσίας. Μπορεί κάποιες εκφράσεις να ενόχλησαν, γι’ αυτό και δεν κρύψαμε τα λόγια μας. Θεωρώ όταν οι Αρχές μας καλούν πρέπει να ανταποκρινόμαστε».

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη ΔΕΘ, τονίζοντας πως αναμένονται πιθανές φοροελαφρύνσεις, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

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