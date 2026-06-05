Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, η οποία συμπυκνώνεται στην άποψη πως θα αποτελούσε στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Επόμενη πίστα η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, σε κατεύθυνση στήριξης προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έδειξε να κινείται ο Σωκράτης Φάμελλος με την εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως«η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά».

Advertisement

Advertisement

Κατά την κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς έδειξε πως διαφωνεί με την ακολουθούμενη στρατηγική του κόμματος καθώς φέρεται να σημείωσε πως «υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα» για την οποία, όπως είπε, «δεν δόθηκε καμία εξήγηση».

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα υπήρξαν πληροφορίες που ανέφεραν πως ο Νίκος Παππάς ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ως μια τελευταία προσπάθεια, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι η στάση του στο ενδεχόμενο της συνεργασίας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρει ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλες πηγές, πάντως, ανέφεραν πως ο Νίκος Παππάς ρώτησε τον Σωκράτη Φάμελλο αν έχει επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα κι εκείνος απάντησε ότι «η συζήτηση διεξάγεται δημόσια και με ανοιχτά χαρτιά».

Ο Παύλος Πολάκης, από την πλευρά του, εξέφρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου. Ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφού πρώτα υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2015-19, προχωρώντας σε μια αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, επέρριψε ευθύνες τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για «απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης» το 2019-23, αλλά και για το διάστημα 2024 μέχρι σήμερα που «η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα (δια της αδράνειας) στο δημοσκοπικό 1-1,5%».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Παύλος Πολάκης τόνισε πως «επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο».

Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε πως «βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν».

Ο Παύλος Πολάκης υπογράμμισε πως «η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για τον σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε “χειμερία νάρκη”. Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρών και στην επόμενη βουλή. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:

Advertisement

α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

γ. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

Advertisement

Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος».

Η Ρένα Δούρου, από την πλευρά της, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε ενόχληση για την απουσία ενημέρωσης τονίζοντας πως η εμπιστοσύνη έχει διαρραγεί. «Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση με παραπολιτικά με ψευδοδιλλήματα με την εμπιστοσύνη να έχει διαρραγεί». Μεταξύ άλλων, επισήμανε πως «αυτή η εισήγηση που ήρθε είναι πιο πίσω από τον Μάρτιο», λέγοντας πως «με δεδομένο πως τρεις μήνες δεν συνεδριάσαμε θα πρέπει τη Δευτέρα το πρωί τα μέλη μας να έχουν εχέγγυα πώς θα λειτουργήσουμε» και προτείνοντας «να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσουμε, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις της να τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα προοδευτικά κόμματα-σχηματισμούς».

Θέση υπέρ της στήριξης της ΕΛΑΣ πήρε η Όλγα Γεροβασιλη λέγοντας πως δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Σε ανάλογη γραμμή κινήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είπε πως είναι αδιανόητο να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και ότι «πρέπει να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανασυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας και να συμβάλουμε θετικά σ’ αυτές» καθώς «παλέψαμε πολύ για αυτές».

Advertisement