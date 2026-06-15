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Την έντονη οργή του Νίκου Πλακιά προκάλεσε η πρόσφατη εκδήλωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς, όπως υποστήριξε, βραβεύθηκε η «τριάδα του παράνομου φορτίου», παρουσία του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Κόντρα Πλακιά – Κυρανάκη

Ο πατέρας των δίδυμων Θώμης και Χρύσας, άσκησε σφοδρή κριτική προν Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη διαχείριση του ζητήματος όσο και για τα περί παράνομου φορτίου, το οποίο, όπως σημειώνει, δεν επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα πορίσματα και στοιχεία της δικογραφίας.

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Ο γραμματέας της ΝΔ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών απάντησε μέσω Χ, επιχειρώντας να αποδομήσει σημείο προς σημείο τις αιτιάσεις του Νίκου Πλακιά. «Δεν ισχύει», ανέφερε αρχικά, τονίζοντας ότι κανείς από τους εικονιζόμενους δεν έχει υποστηρίξει πως «η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από ξυλόλιο».

Δεν ισχύει.



1) Κανείς από τους εικονιζόμενους δεν έχει υποστηρίξει ότι «η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από ξυλόλιο»



2) Δεν ήμουν παρών στην υποτιθέμενη «βράβευση»



3) Πληροφορήθηκα από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ – ο οποίος υπενθυμίζω είναι ανεξάρτητος και δεν λογοδοτεί στον Υπουργό Μεταφορών -… June 15, 2026

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν παρών στην «υποτιθέμενη βράβευση», ενώ επικαλέστηκε ενημέρωση από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός είναι ανεξάρτητος και «δεν λογοδοτεί στον υπουργό Μεταφορών». Σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν επρόκειτο για βράβευση, αλλά για «ευχαριστήρια πλακέτα» στο πλαίσιο πανευρωπαϊκού συνεδρίου.

Οι αιχμές Πλακιά

Είχε προηγηθεί ιδιαίτερα οξεία ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έκανε λόγο για «κακόγουστο αστείο» και κατηγόρησε τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ ότι τίμησε πρόσωπα που, κατά τον ίδιο, συνέδεσαν την τραγωδία με το σενάριο του παράνομου φορτίου.

Ο Νίκος Πλακιάς υποστήριξε ότι το αφήγημα αυτό δεν στηρίζεται σε κανένα απτό στοιχείο: ούτε σε κάμερες, ούτε σε καταθέσεις, ούτε σε ηχητικά, ούτε στη δικογραφία. Επικαλέστηκε μάλιστα τα πορίσματα πανεπιστημίων και φορέων, καθώς και το Γενικό Χημείο του Κράτους, για να υπογραμμίσει ότι δεν προκύπτει στοιχείο που να τεκμηριώνει την ύπαρξη παράνομου φορτίου υδρογονανθράκων ή ξυλολίου.

Δεν ισχύει.



1) Κανείς από τους εικονιζόμενους δεν έχει υποστηρίξει ότι «η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από ξυλόλιο»



2) Δεν ήμουν παρών στην υποτιθέμενη «βράβευση»



3) Πληροφορήθηκα από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ – ο οποίος υπενθυμίζω είναι ανεξάρτητος και δεν λογοδοτεί στον Υπουργό Μεταφορών -… — kyranakis (@kyranakis) June 15, 2026

Με ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, έθεσε ερωτήματα για την πορεία της κατεπείγουσας έρευνας του Αρείου Πάγου σχετικά με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τον ρόλο του Βασίλη Λακαφώση, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν να έχουν περάσει μήνες χωρίς να είναι γνωστό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικογραφία.