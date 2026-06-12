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Μετά τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δωρέαν πρόσβαση στους νέους έως 24 ετών στα ΜΜΜ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απάντησε, εξαπολύοντας επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του Ν. Ανδρουλάκη.

Ασκώντας κριτική στην εξαγγελία και χαρακτηρίζοντάς τη ως ακόμη μία ανέξοδη υπόσχεση, χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το κόστος εφαρμογής της, ανέφερε «Τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά».

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«Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική»

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, απλά η μετακύλιση του κόστους σε κάποιους άλλους», εγείροντας το ερώτημα του ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Συγκεκριμένα, ανέφερε : Ωραία η πρόταση για “δωρεάν” του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό;».

Με αυτή τη θέση, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να στρέψει το ενδιαφέρον της συζήτησης από την κοινωνική διάσταση της πρότασης στις οικονομικές της συνέπειες. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος επισήμανε ότι η Αθήνα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές πόλεις με τα οικονομικότερα εισιτήρια στις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ οι φοιτητές επωφελούνται ήδη από έκπτωση 50% στις μετακινήσεις τους σε όλο το δίκτυο.

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση Ανδρουλάκη

Ως απάντηση στην εξαγγελία του Ανδρουλάκη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προέβαλε την κατάργηση του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών, παρουσιάζοντάς την ως ουσιαστικό μέτρο στήριξης της κυβέρνησης προς τη νεολαία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, σημειώνοντας ότι έχουν αυξηθεί πέντε φορές με στόχο, όπως είπε, «τη διασφάλιση δικαιοσύνης για όσους είναι συνεπείς». Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο και για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των μέσων μεταφοράς με 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σάββατα, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο έχει τύχει ευρείας αποδοχής από τους νέους.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επισήμανε ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια του ΟΑΣΑ αξιοποιούνται για επενδύσεις σε νέους συρμούς, λεωφορεία και μισθολογικές ενισχύσεις των εργαζομένων, τους οποίους συνέδεσε με τη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων. Παράλληλα, σε πιο επικριτικό τόνο, αναφέρθηκε στην ανακατασκευή συρμών της ΣΤΑΣΥ που, όπως υποστήριξε, είχαν αγοραστεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ χωρίς κλιματισμό, επιχειρώντας να μεταφέρει την ευθύνη σε προηγούμενες κυβερνητικές επιλογές και να αναδείξει τη σημερινή κυβέρνηση ως εκείνη που αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασής τους.