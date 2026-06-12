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Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους νέους έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υποσχέθηκε ο πρόεδρος τους ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του με νέους στον Πολυχώρο Λιπασμάτων της Δραπετσώνας το βράδυ της Πέμπτης.

«Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομηρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει πράξη, και θα γίνει από εμάς. Καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη».

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Τόνισε ότι «όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Για να προλάβω αυτούς που θα κάνουν λόγο για ‘λεφτόδεντρα’ του ΠΑΣΟΚ, το μέτρο το αναλύσαμε και το κοστολογήσαμε. Είναι 30-35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους και τεράστιου οφέλους για τη γενιά σας», πρόσθεσε.

Τι είπε για 4ημερη εργασία

Παράλληλα, ανέπτυξε διεξοδικά την άποψή του υπέρ της καθιέρωσης τετραήμερης εργασίας στις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως για επαγγέλματα και θέσεις που απαιτούν αυξημένη πνευματική συγκέντρωση και έντονη διανοητική εργασία. Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης «για έναν νέο άνθρωπο που ζει στο Λεκανοπέδιο και θέλει μία και μιάμιση ώρα καθημερινά για να πάει στη δουλειά του, που ζητά αύξηση αλλά δεν την παίρνει, το μέτρο της τετραήμερης εργασίας είναι ζωτικό για περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και για να μπορεί να παραγάγει περισσότερο» .

Μάλιστα επισήμανε ότι το έργο αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά. «Δεν θα εκβιάσουμε κανέναν να εφαρμόσει το μέτρο. Mε φορολογικά κίνητρα, όπως και σε άλλες οκτώ χώρες της Ευρώπης, κάποιες εταιρείες με θέσεις εντάσεως διανοίας, δηλαδή μελετητικά γραφεία, δημιουργικό, εταιρείες software, κ.ά. μπορούν να το εφαρμόσουν και με τον ίδιο μισθό. Αυτές που το εφάρμοσαν πιλοτικά σε άλλες χώρες, το διατήρησαν, διότι αυξήθηκε η παραγωγικότητα. Εμείς και για αυτό δεσμευόμαστε ότι θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα προχωρήσουμε ως κυβέρνηση» πρόσθεσε.