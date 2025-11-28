Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 αναμένεται να ανεβάσει την «θερμοκρασία» στη Βουλή τις επόμενες ημέρες στον δρόμο για την ψήφιση του στα μέσα Δεκεμβρίου. Σε αυτό το κλίμα, το στεγαστικό ζήτημα και η ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά ενοικίων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Πιερρακάκη στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε γνωστό πως σήμερα συνολικά 886.883 ενοικιαστές θα δουν ένα ενοίκιο να τους επιστρέφεται, εκτιμώντας πως η εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής ενοικίου θα φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην στεγαστική αγορά, ενώ σημείωσε πως πλέον υπάρχει συμφέρον ώστε να δηλώνονται τα πραγματικά ύψη των ενοικίων. Ο στόχος, όπως εξήγησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι η αγορά ενοικίων να γίνει σταδιακά πιο υγιής και λειτουργική.

«Αυτό σημαίνει πως δίνουμε συνολικά 199,5 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας όσους έχουν πραγματική ανάγκη, σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα, το στεγαστικό», επεσήμανε ο αρμόδιος υπουργός, ενώ, στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στο επίδομα των 250 ευρώ που καταβάλλεται από την προηγούμενη εβδομάδα στους συνταξιούχους, μια ενίσχυση την οποία χαρακτήρισε «δίκαιη και απολύτως αναγκαία».

«Δεν υπάρχουν πια θιασώτες της δραχμής»

Υπεραμυνόμενος της σημασίας της οικονομικής σταθερότητας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης άφησε αιχμές λέγοντας πως «δεν υπάρχουν πια θιασώτες της δραχμής. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα πειρασμοί για ρητορικές παροχές, αλλά η ωριμότητα όλων μας έχει αλλάξει», προσθέτοντας πως «πέρασαν οι μέρες που η χώρα παλινδρομούσε για την ευρωπαϊκή της πορεία».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως ο προϋπολογισμός του 2026 αποδεικνύει πως η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση και κινείται σε τροχιά ανάπτυξης. «Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι η κορύφωση, αλλά το επόμενο βήμα, καθώς για πρώτη φορά δεν καθορίζει το μέλλον η εννοιολογία της κρίσης, αλλά εμείς. Η χώρα μας δεν φοβάται το αύριο αλλά το διαμορφώνει. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά» είπε με έμφαση ο αρμόδιος υπουργός, μιλώντας για ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και στις επενδύσεις, οι οποίες αυξάνονται κατά 10,6%, επισημαίνοντας πως πρόκειται για την κορυφαία αυξητική καμπύλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου, θα συμβάλει στη μείωση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.