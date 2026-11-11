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Τα κόμματα διαφοροποιήθηκαν στις ψηφοφορίες επί των επιμέρους άρθρων, με τη Νέα Δημοκρατία να στηρίζει τις διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας του σταδίου στις 52.000 θέσεις και τη διαμόρφωση νέων κερκίδων με προτεραιότητα στην αθλητική λειτουργία της εγκατάστασης.

Παράλληλα, ρυθμίζεται η παραχώρηση της χρήσης και διαχείρισης του σταδίου στον Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιώς, καταργώντας την προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης του 2003.

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Kατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την βελτίωση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε η αντιπολίτευση (σ.σ. εκκρεμούν τα ψηφοδέλτια για την τοποθέτηση της Πλεύσης Ελευθερίας).

Επί του άρθρου 6 για την ελευθερία επιλογής προμηθευτή και την προστασία πελατών κατά τη διάρκεια εκκρεμών καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, «ναι» δήλωσε η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση. «Όχι» δήλωσαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ και «Νίκη».

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Επί του άρθρου 83 που αναφέρεται στο «Κανονιστικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», «ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η «Νίκη». Καταψήφισε το ΚΚΕ.

Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Επί του άρθρου 84 για την «Παραχώρηση κατά χρήση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης»», «ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και «Νίκη». Ψήφο «παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για τα δύο αυτά άρθρα, τα άρθρα 83 και 84 του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι αναβαθμίζεται η αθλητική εγκατάσταση «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με σαφείς πολεοδομικούς όρους και με προτεραιότητα στην αθλητική λειτουργία του. Προβλέπεται αύξηση της χωρητικότητας από 33.500 θέσεις σε 52.000 θέσεις και αύξηση των θέσεων στάθμευσης, από 1100 σε περίπου 1800, με διαμόρφωση νέων κερκίδων και κατασκευή νέου ελαφρού στεγάστρου. Η κυβέρνηση έχει επισημάνει επίσης ότι για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του Ν. Φαλήρου, ο δήμος Πειραιά είναι η αρχή σχεδιασμού και άρα ο δήμος εισηγείται και την πρόβλεψη της αύξησης χωρητικότητας, ύψους κλπ.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ για τα άρθρα 83 και 84:

«προβλέπεται, εκ νέου, παραχώρηση υπό όρους της χρήσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» στο αθλητικό σωματείο «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς». Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης του Σταδίου, η διάρκεια παραχώρησης, οι υποχρεώσεις του ανωτέρω σωματείου, οι λόγοι λήξης παραχώρησης κ.λπ. Παρέχεται δυνατότητα στο Δημόσιο, στους οικείους ο.τ.α. και στους λοιπούς οριζόμενους δημόσιους φορείς να συνάπτουν, με το ανωτέρω σωματείο και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, έργων υποδομής, ανάπλασης περιοχής καθώς και κατασκευής του χώρου στάθμευσης του Σταδίου και καθορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών. Παράλληλα, λύεται αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη η από 21.4.2003 προηγούμενη σχετική σύμβαση παραχώρησης και καταργείται η υποχρέωση του σωματείου για την καταβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ποσοστού 15% των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του Σταδίου. Ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν από τη λύση υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης, σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών του σωματείου με τα καταβληθέντα, από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο δυνάμει της προηγούμενης σύμβασης, ποσά και δαπάνες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Σταδίου».