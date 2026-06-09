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Με μαχητικά F-16 και Rafale συμμετέχει η Πολεμική Αεροπορία στην αεροπορική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Ramstein Flag 26», που άρχισε τη Δευτέρα και θα συνεχιστεί ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Η «Ramstein Flag 26» γίνεται υπό τον συντονισμό του Allied Air Command (AIRCOM) του ΝΑΤΟ. Η άσκηση πραγματοποιείται σε περιοχές επιχειρήσεων που εκτείνονται από τη Νορβηγία έως την Ισπανία, με τη συμμετοχή 19 συμμαχικών χωρών, άνω των 150 αεροσκαφών και ανάλογου αριθμού προσωπικού.

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Η ΠΑ συμμετέχει με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών F-16 της 337 Μοίρας (337Μ), της 110 Πτέρυγας Μάχης (110ΠΜ), τα οποία μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Los Llanos, στο Albacete της Ισπανίας, καθώς και με 4 αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας (332Μ) της 114 Πτέρυγας Μάχης (114ΠΜ), τα οποία μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Evenes της Νορβηγίας. Για την υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής στην άσκηση, η ΠΑ εκτέλεσε αποστολές μεταφοράς προσωπικού και υλικών με αεροσκάφη C-130 και C-27J, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη ανάπτυξη και υποστήριξη των ελληνικών δυνάμεων στα δύο παράλληλα θέατρα επιχειρήσεων.

Η Πολεμική Αεροπορία δίνει τακτικά το «παρών» σε διεθνείς ασκήσεις, διοργανώνοντας μάλιστα σε ελληνικό έδαφος μεγάλης κλίμακας ασκήσεις. Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η ΝΑΤΟ Tiger Meet 2026, ενώ διοργανώνει τακτικά τον «Ηνίοχο».