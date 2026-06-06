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«Εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας και λειτούργησε ως θρυαλλίδα» δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ερωτηθείς γιατί διαλύθηκε η ΚΟ της Νέας Αριστεράς.

Όπως ανέφερε, «τα πράγματα όντως είναι πάρα πολύ ρευστά», επισημαίνοντας ότι οι διασπάσεις δημιουργούν συνθήκες για νέες πολιτικές συνθέσεις και επανατοποθέτηση των κομμάτων απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας.

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Ο ίδιος τόνισε ότι η Νέα Αριστερά ακολουθεί αυτόνομη πορεία, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση προγραμματικών συγκλίσεων. «Προσερχόμαστε δημόσια με μια τοποθέτηση για συνεργασία πάνω σε συγκεκριμένα σημεία», είπε, αναφέροντας ως βασικούς άξονες τη στέγαση, την ενέργεια, την ακρίβεια, τη φορολογία και την ειρήνη.

Ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι η πρόσκληση συνεργασίας απευθύνεται σε πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινό προγραμματικό πλαίσιο. «Με όσους επιθυμούν προγραμματικά να συζητήσουν μαζί μας και να βρούμε έναν κοινό τόπο», σημείωσε, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Αριστεράς στην κοινωνία και στο Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο που έχει κινηθεί τα προηγούμενα χρόνια ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος, επισημαίνοντας ότι η απώλεια δυναμικής οφείλεται και σε πολιτικές επιλογές. «Η Αριστερά έγινε πλειοψηφική όταν μίλησε καθαρά και συγκρούστηκε», ανέφερε.

Ο κ. Σακελλαρίδης άσκησε κριτική και στον τρόπο πολιτικής παρουσίας των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ότι η περίοδος απαιτεί σαφήνεια και όχι «στρογγυλοποιήσεις». «Δεν είναι περίοδος να πηγαίνεις με στρογγυλεμένες, κενές προτάσεις που προσπαθούν να είναι ευχάριστες σε όλα τα ακροατήρια», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνεργασιών, σημείωσε ότι τόσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν επιλέξει να κινηθούν αυτόνομα, διεκδικώντας τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. «Αυτό που βλέπουμε είναι μια κοκορομαχία για τη δεύτερη θέση που δεν αφορά τον κόσμο της Αριστεράς», σχολίασε, εκτιμώντας ότι αυτή η αντιπαράθεση δεν δίνει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.