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Στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά τα ξημερώματα της Κυριακής αναφέρθηκε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, αναφέροντας ότι είναι η 4η φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κ. Βολουδάκη ανέφερε ότι, σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, «στις 5 το πρωί ήρθαν τρεις γνωστοί-άγνωστοι κουκουλοφόροι», επισημαίνοντας πως επέλεξαν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, παρότι «ξέρουν πολύ καλά πού χτυπάνε».

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«Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν πού χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνονται. Και βέβαια, βράδυ πάντοτε δρουν στη σκιά», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας, δίπλα στο κουδούνι, όπου έγραψαν συνθήματα, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τέταρτη φορά που γίνεται στόχος αντίστοιχης επίθεσης.