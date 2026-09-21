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Η κυρία Σδούκου χαρακτήρισε σεξιστική τη φράση του ευρωβουλευτή σχετικά με την επαγγελματική της πορεία στο Δημόσιο και ζήτησε την αποπομπή του από το κόμμα.

Ο Νίκος Φαραντούρης απέρριψε τις κατηγορίες περί σεξισμού, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά του αποτελούσε απάντηση σε προηγούμενα σχόλια της εκπροσώπου Τύπου.

Το ζήτημα προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα όρια του δημοσίου διαλόγου και τη στάση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

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Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου, και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη, μετά από τηλεοπτική τους συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η κ. Σδούκου κατήγγειλε προσβλητική και, όπως υποστηρίζει, σεξιστική αναφορά σε βάρος της.

Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε σε αναφορά του Νίκου Φαραντούρη στην επαγγελματική πορεία της Αλεξάνδρας Σδούκου κατά την περίοδο που εργαζόταν στο Δημόσιο. Ο ευρωβουλευτής, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη περίοδο, χρησιμοποίησε τη φράση ότι η κ. Σδούκου «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναφορά υποτιμητική και σεξιστική, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί απαξιωτικό τρόπο αναφοράς σε μια εργαζόμενη γυναίκα και ότι αναπαράγει στερεότυπα τα οποία, όπως σημείωσε, δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο. Η ίδια έχει αναφέρει ότι υπηρετεί στο Δημόσιο από το 2004.

Σε δήλωσή της, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι στη δημόσια αντιπαράθεση μπορεί να υπάρχουν έντονες διαφωνίες και διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, ωστόσο, κατά την ίδια, υπάρχουν όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνιούνται.

«Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη φράση που, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Σδούκου έθεσε το ζήτημα της στάσης που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον ευρωβουλευτή και απευθύνθηκε στον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, ζητώντας την αποπομπή του Νίκου Φαραντούρη.

«Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη. Την απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Φαραντούρης έχει τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη φράση ειπώθηκε ως απάντηση σε αντίστοιχη αναφορά που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προηγηθεί από την κ. Σδούκου. Όπως δήλωσε, δεν θεωρεί ότι η δική του αναφορά ήταν σεξιστική και υποστήριξε ότι αναφερόταν σε γεγονός που ο ίδιος γνώριζε από την περίοδο που εργαζόταν στη ΔΕΠΑ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέα πολιτική αντιπαράθεση, με επίκεντρο τόσο την επίμαχη φράση που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συζήτησης όσο και το αίτημα της Αλεξάνδρας Σδούκου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αποπομπή του ευρωβουλευτή.

Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις μου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους»,… pic.twitter.com/cdEvtgpIev — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 21, 2026