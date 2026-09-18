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Σοβαρά ερωτήματα θέτει το ΠΑΣΟΚ για την σχέση του Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Η Χαριλάου Τρικούπη αποκάλυψε, παρουσιάζοντας σχετικά έγγραφα, πως ο Θάνος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους γιατρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο» που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3/6/2012 καταστατικού του σωματείου.

Πλεύρης: «Τυπικές οι σχέσεις»

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Για «σπέκουλα» κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας, μέσα από την συχνότητα του MegaNews 104,6 πως δεν υπήρξε επαγγελματική συνεργασία μεταξύ τους και επισημαίνοντας ότι είχαν απλώς συνυπάρξει σε ένα σωματείο με δεκάδες μέλη, το οποίο σήμερα είναι ανενεργό.

«Ποια συνεργασία λέτε; Δεν υπάρχει καμία συνεργασία» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου λέγοντας πως «το 2012 τον ήξερα μέσω του σωματείου, τον γνώριζα ως όνομα, γνώριζα ότι ήταν γιατρός, αλλά η προσωπική μου επαφή μαζί του ως γιατρού έγινε το 2016». Ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε πως «ήταν πάρα πολλά τα άτομα στο σωματείο» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ: «Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ είπα το 2016 και όχι το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο. Ηταν μια τυπική σχέση» υποστήριξε. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, παράλληλα, επεσήμανε πως «βγήκα, χωρίς να υπάρχει κάτι σε βάρος μου, και είπα ότι τον ξέρω. Προφανώς, για να πάρεις κάποιον τηλέφωνο, σημαίνει ότι τον γνωρίζεις». Ο Θάνος Πλεύρης πρόσθεσε μάλιστα πως «το ΠΑΣΟΚ με ρωτάει εάν ήξερα για τις θεραπείες. Ο Τούντας ήταν επικεφαλής του συνεδρίου στο οποίο είχε μιλήσει η 56χρονη κατηγορούμενη και ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάει εμένα το ΠΑΣΟΚ αν ήξερα; Κάνει σπέκουλα».

Ερωτήματα κατά Πλεύρη από ΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ σημείωσε:

«Από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής. Έκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί.

Όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου.

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Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις».

ΠΑΣΟΚ «Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης;»

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Το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη δίνοντας συνέχεια σε όσα υποστήριξε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Ο κ. Πλεύρης με τις δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGANEWS επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους ιατρούς από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους.

Ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν τη σχέση ασθενούς- θεράποντος ιατρού.

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Εδώ πλέον τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας» τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει: «Οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πουν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη.

Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορουμένους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει».

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