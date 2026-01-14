Τα ντεσιμπέλ της αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε η κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την τελευταία περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως αναγκαιότητα παρουσίασε ο πρώην υπουργός, κατά την κατάθεση του, την υπογραφή του για την εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης».

«Η τεχνική λύση που καθιερώθηκε επί υπουργίας Καρασμάνη, ως προσωρινή λύση, εφαρμόστηκε και στη συνέχεια, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να διευρυνθούν τα επιλέξιμα βοσκοτόπια» υποστήριξε ο μάρτυρας, επισημαίνοντας πως «εάν καταργούσαμε τότε την τεχνική λύση θα μας επέβαλαν πρόστιμα».

Εξέταση του Σταύρου Αραχωβίτη, πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής – Πηγή: EUROKINISSI

Ανέφερε, επίσης, πως η εφαρμογή της τεχνικής λύσης ήταν πάντα σε συνεννόηση και εφαρμογή με τις ευρωπαϊκές αρχές, με τη σύμφωνη γνώμη των οποίων γίνονταν και οι σχετικοί έλεγχοι.

«Άρα, λέτε ότι καλώς υπέγραψε ο κ. Βορίδης, αφού τόσο εσείς όσο και ο συνάδελφός σας επί ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, είχατε βάλει την υπογραφή σας στην τεχνική λύση» παρατήρησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης προς την πλευρά του μάρτυρα. «Το “συμφωνώ” που υπέγραψα εγώ ήταν σε εφαρμογή της 873 Κοινής Υπουργικής Απόφασης», απάντησε ο Σταύρος Αραχωβίτης.

«Με όσα είπατε, καταρρίψατε την κωμωδία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ευθύνες Βορίδη» επεσήμανε ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης, κάνοντας, παράλληλα λόγο για δικαίωση του υπουργού της ΝΔ και λέγοντας πως με την κατάθεση Αραχωβίτη «έπεσαν οριστικά οι μάσκες».

Ο καυγάς μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ «φούντωσε» καθώς όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης με αφορμή τα περί χορήγησης από τον ΕΛΓΑ, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αποζημιώσεων για καταστροφές από θεομηνία σε αγροκτηνοτρόφους από την Κρήτη που δεν τις δικαιούνταν, ρώτησε τον μάρτυρα για το ζήτημα αυτό με τον Βασίλη Κόκκαλη, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον «γαλάζιο» εισηγητή «για σόου και πολιτική αλητεία», καταλογίζοντάς του ότι προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ψέμα για δημιουργία εντυπώσεων.

«Σόου κάνει διαχρονικά ο κ. Κόκκαλης από την εποχή που ήταν στη ΝΔ και στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ, μετά στους ΑΝΕΛ και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά στο θέμα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, ο ίδιος ο κ. Αραχωβίτης το δέχτηκε με απόλυτο τρόπο», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Σας πιάσαμε στα πράσα και φάγατε τα μούτρα σας, ουδέποτε αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι. Τολμάς; Τολμάτε να τα ζητήσουμε τα στοιχεία από τον ΕΛΓΑ να δούμε ποιος είναι ψεύτης; Κατασκευάσατε ένα ψέμα για να πείτε στον κόσμο ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε λεφτά σε απατεώνες», ανταπάντησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.