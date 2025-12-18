«Δεν είχα καμία ανάμειξη στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με το σύστημα των πληρωμών» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο η μοναδική εμπλοκή που είχε στην υπόθεση ήταν ότι ως υπουργός Επικρατείας συμμετείχε σε δύο συσκέψεις, το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα της αντιδικίας που είχε ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγγέλης Σημανδράκος με τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα του «γαλάζιου» εισηγητή Μακάριου Λαζαρίδη «αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ;», ο Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε πως «εκ του αποτελέσματος υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος και αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο».

Ερωτώμενος σχετικά με το αν έχουν γίνει λάθη στα θέματα εποπτείας ο Σταύρος Παπασταύρου παραδέχτηκε ότι «έγιναν πολλά, τεράστια λάθη στο σύστημα εποπτείας, κάτι που σημαίνει αποτυχία». Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός «πολλά. Τεράστια. Θεωρώ ότι ήταν μια αποτυχία. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε, προσπάθησε, έγιναν διασταυρώσεις από το ’19, υπήρξαν μέτρα, αλλά συνολικά εκ του αποτελέσματος, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινής, εκεί η κυβέρνηση δεν πέτυχε. Σε πολλούς τομείς πέτυχε, στο συγκεκριμένο δεν πέτυχε. Είναι ένα σημείο στο οποίο η κυβέρνηση απέτυχε», ενώ ζήτησε η πρόταση του πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.