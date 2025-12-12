«Κόκκινο» χτυπάει η ένταση, εντός της εξεταστικής επιτροπής, μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έχοντας στο επίκεντρο της μετωπικής σύγκρουσης τις συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Μέρος στην σκληρή κόντρα πήρε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτιθέμενη με σφοδρότητα τόσο κατά της «γαλάζιας» παράταξης όσο και κατά του ΠΑΣΟΚ με φόντο τα όσα συνέβησαν χθες κατά την θυελλώδη κατάθεση του «Φραπέ».

Ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης επανήλθε στο θέμα με τις συλλήψεις στην Κρήτη και τις καταγγελίες που έκανε νωρίτερα το πρωί καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά» με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου. «Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγα λεπτά παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη που έχει συλληφθεί. Ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου, είναι το ζευγάρι το οποίο έχει παντρέψει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει, όχι με διαρροές, και να μας πει και να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα» τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ο εισηγητής της ΝΔ σημείωσε ακόμα πως «όχι μόνο είναι κουμπάροι αλλά και οι δυο έχουν συνοπογράψει δήλωση υποστήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο για την ηγεσία του Κινήματος».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, όπως και νωρίτερα σήμερα, απάντησε στον «γαλάζιο» εισηγητή πως «σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής». Πετώντας το γάντι στην κυβερνητική πλειοψηφία υπογράμμισε πως η ΝΔ «προστάτευσε» και «υπέθαλψε» τον Γιώργο Ξυλούρη, αναφερόμενη στην χθεσινή παρουσία αλλά και στην πρώτη κλήση του Γιώργου Ξυλούρη που δεν είχε εμφανιστεί στην εξεταστική επιτροπή. Στρέφοντας, μάλιστα, τα «πυρά» της στον Μακάριο Λαζαρίδη σχολίασε πως προεδρεύει της συνεδρίασης ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, απαντώντας εκ νέου στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής «φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κ. Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί», σχολιάζοντας, παράλληλα, πως «η κ. Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα».

«Πυρά» από την Ζωή και η απάντηση της Μιλένας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την σειρά της, παρενέβη στην συνεδρίαση βάζοντας στο στόχαστρο και τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. «Λυπάμαι που επιλέγετε να σύρεστε σε βεντέτα με τις κουμπαριές, την ώρα που κάνετε χατίρια στη ΝΔ, αρνούμενοι να συμπράξετε με την αντιπολίτευση για σύλληψη του Φραπέ» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. «Ο τρόπος με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ ασκεί τα καθήκοντά του δεν εξαρτάται από την αποδοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δίνουμε μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο σκάνδαλο» ήταν η απάντηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.