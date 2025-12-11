«Καζάνι που βράζει» θυμίζει σε πολλές στιγμές η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την οποία καταθέτει από το πρωί ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστότερος ως «Φραπές» ή «Τζιτζής» όπως αποκάλυψε ο ίδιος κατά την εξέταση του.

Το κλίμα σχεδόν εκτροχιάστηκε όταν, εν μέσω απίστευτης έντασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αρκετή δόση ειρωνίας επιτέθηκε στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα, φωνάζοντάς της «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» όταν κατά την κρίση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας η προεδρεύουσα εκείνη την στιγμή δεν συνέτισε τον μάρτυρα. Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε «σεξιστική» επίθεση εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και κάλεσε την αντιπολίτευση να την καταδικάσει, όπως και έκανε ο Κώστας Μπάρκας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διάλογοι αποτυπώνουν την μεγάλη ένταση που προκλήθηκε εντός της εξεταστικής:

Κώστας Μπάρκας: Στο μικρόφωνο, δεν σας ακούω.

Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, να κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

Κώστας Μπάρκας: Δεν ξέρω κρητικά κύριε, δεν σας καταλαβαίνω

Γιώργος Ξυλούρης: Να κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις εσύ;

Μ. Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσεις κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα, αντί να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Σας μιλάει έτσι και εσείς τον χαϊδεύετε.

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα.

Εκείνη την στιγμή παρενέβη ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Μακάριος Λαζαρίδης: Δεν υπάρχει μόνο σεξιστική επίθεση από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος.

Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία είσαι εσύ. Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην αντιπρόεδρο, σας είπε “σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν”. Καλώ την αντιπολίτευση να το καταδικάσει.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό.

Μακάριος Λαζαρίδης: Άθλια επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο Κώστας Μπάρκας δεν το καταδίκασε.

Κώστας Μπάρκας: Καταδικάζουμε τη φράση που ειπώθηκε εναντίον σας. Τι άλλο θέλετε να πούμε;

Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να καταδικάσει; Να ενημερωθεί για το τι έγινε και να τοποθετηθεί, αλλιώς ταυτίζονται μαζί της.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε που είστε εμπλεκόμενη και έρχεστε και καλύπτετε;

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντισσα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή.

