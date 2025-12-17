Φωνές, συνεχείς διακοπές, μικρόφωνα να «ανοιγοκλείνουν», υψηλότατα ντεσιμπέλ έντασης, διάχυτος εκνευρισμός εντός και εκτός της αίθουσας, καταγγελίες για βιντεοσκοπήσεις στις διακοπές της συνεδρίασης, προαναγγελίες και απειλές μηνύσεων. Εκτός κάθε ελέγχου βγήκε η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εξέταση του Γιώργου Μυλωνάκη από τον Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν τέτοια η ένταση που επικράτησε που τρεις φορές οδήγησε σε ολιγόλεπτες διακοπές προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η σαραντάλεπτη εξέταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο. Και όταν η συνεδρίαση εκκίνησε πάλι ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε πως η «σεξίστρια» – όπως την αποκάλεσε – Ζωή Κωνσταντοπούλου στη διακοπή τράβαγε βίντεο και φωτογραφίες τους βουλευτές και τον Γιώργο Μυλωνάκη φωνάζοντας «πες θρασύδειλε τι έχεις πει για τον πατέρα μου», όσο και στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. «Να μας απαντήσει για τα αμείλικτα ερωτήματα σε σχέση με τη ΜΚΟ η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να μας πει και εάν έπαιρνε χρήματα η μητέρα της ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί» είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ζητήσει γονυπετείς συγνώμη για τις συκοφαντίες σας. Θα σας κάνω αγωγή κ. Λαζαρίδη και σε σας και στον κ. Μητσοτάκη. Πείτε στον αρχηγό σας, τρεις αγωγές δώρο από εμένα» ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ίδια παραδέχθηκε την βιντεοσκόπηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα δημοσιεύσει βίντεο μέσα από την αίθουσα στα οποία, όπως είπε, «Μυλωνάκης και Λαζαρίδης συνεννοούνται κατά τη διάρκεια της διακοπής» γεγονός που όπως υποστήριξε αποτελεί «ευθεία παραβίαση των κανόνων της δικογραφίας», ενώ για τις καταγγελίες σε σχέση με την επίμαχη ΜΚΟ, μίλησε για ένα φορέα με διαφανείς διαδικασίες.

Στα «χαρακώματα» Μυλωνάκης-Κωνσταντοπούλου

Πολεμικό ήταν το κλίμα που επικράτησε κατά την εξέταση του Γιώργου Μυλωνάκη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι χαρακτηρισμοί από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας όπως «εγκληματίας», «δόλιος», και «ποινικά υπόλογος»… περίσσευαν προς την πλευρά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ενώ ισχυρίστηκε πως ο μάρτυρας «έχει ψευδορκήσει» στο τέλος της πολύωρης κατάθεσης του.

Με «καρφιά» απαντούσε ο Γιώργος Μυλωνάκης. «Με μπούλινγκ προσπαθείτε να τρομοκρατείτε. Κανένας από εμάς δεν τρομοκρατείτε», απάντησε σε κάποιο σημείο της εξέτασης ο Γιώργος Μυλωνάκης, υπενθυμίζοντας με νόημα πως ο Άρειος Πάγος κατήγγειλε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για θεσμική απρέπεια. «Εάν αρχίσουμε να λέμε τι γράφει ο καθένας για εσάς, δεν θα τελειώσουμε ποτέ» είπε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Μεγάλη εστία σφοδρής αντιπαράθεσης άνοιξε σε ένα πανδαιμόνιο που επικρατούσε μεταξύ Γιώργου Μυλωνάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου πήρε μέρος και ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης. Ο διάλογος είναι ο εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποια η σχέση σας με τον Μάκη Βορίδη.

Γιώργος Μυλωνάκης: Έχουμε προσωπική σχέση, όπως με τους περισσότερους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι σύζυγοί σας γνωρίζονται;

Γιώργος Μυλωνάκης: Ναι, είναι μια απλή κοινωνική συναναστροφή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εχουν κοινωνικές επαφες;

Μακάριος Λαζαρίδης: Είναι δυνατόν να μπλέκουμε τις συζύγους υπουργών εδώ μέσα;. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η σεξίστρια. Ντροπή της!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει αποκρυβεί η σχέση τους.

Μακάριος Λαζαρίδης: Θέλετε να αρχίσουμε να ρωτάμε εμείς για τις δικές σας σχέσεις και για τις σχέσεις του κυρίου Καραναστάση;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπείτε στο καβουκι σας!

Μακάριος Λαζαρίδης: Στο καβούκι σας να μπείτε εσείς! Αντε μπράβο, αρκετά! Μια σεξίστρια είστε!

Γιώργος Μυλωνάκης: Απαγορεύεται να γνωρίζονται οι συζυγοί μας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εαν χειρίζεστε την υπόθαλψη Βορίδη, ναι!

Γιώργος Μυλωνάκης: Έχουμε φτάσει στο διάταγμα. Εξαιρετικά πάμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την κυρία Σεμερτζίδου τη γνωρίζει ο πρωθυπουργός;

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο πρόεδρος της ΝΔ επειδή είναι αγαπητός στις περιοδείες του τον χαιρετάει ο κόσμος.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δηλώσατε ότι ο πρωθυπουργός δεν τον γνωρίζει τον κύριο Ξυλούρη. Σας το έχει πει ο ίδιος;

Γιώργος Μυλωνάκης: Εχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ακριβώς έτσι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο ίδιος σας το έχει πει; Το πανελλήνιο καταλαβαίνει ότι συγκαλύπτετε.

Γιώργος Μυλωνάκης: Άλλοι συσκοτίζουν.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην βγάζετε πολιτικό λόγο, είστε μάρτυρας εδώ.

Στα «χαρακώματα» Ζωή και Μυλωνάκης Vol2

Σε κάποια στιγμή της εξέτασης Μυλωνάκη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου η κατάσταση χτύπησε πάλι κόκκινο. Οι διάλογοι είναι ενδεικτικοί της έντασης που επικράτησε:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είχατε ενημερωθεί για την παραβίαση των γραφείων μου ως γενικός γραμματέας της Βουλής;

Γιώργος Μυλωνάκης: Όχι, γνώριζα όμως για τα σημειώματα που βάζατε για κάμερες για να δώσετε συνεντεύξεις και χρησιμοποιούσατε το όνομά μου ενώ δεν είχαμε μιλήσει ποτέ…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αληθεύει ότι παρακολουθείτε τους βουλευτές της ΝΔ και χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο των ομιλιών;

Γιώργος Μυλωνάκης: Τώρα μιλάτε σοβαρά; Μόνο ως αστειεσμούς μπορώ να το εκλάβω. Μπορώ να το αντιστρέψω… Μηπως εσεις παρακολουθείτε μέλη της ΚΟ σας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι σας απαντώ!

Γιώργος Μυλωνάκης: Κι εγώ όχι σας λέω!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε, είχετε άμεση εμπλοκή στον χειρισμό της υπόθεσης. Συγκαλύπτετε για λογαριασμό Βορίδη και συμμετέχετε στην υπόθαλψη εγκληματία;

Γιώργος Μυλωνάκης: Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό; Χαρακτήρισε βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου ως εγκληματία;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βεβαίως για τον Βορίδη λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη! Και εσάς χαρακτηρίζω ως εγκληματία! Υποκρύψατε το υπόμνημα Βορίδη! Δεν ήταν προσωπικό έγγραφο! Είστε υπαίτιος υπόθαλψης και υπεξαγωγης!

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο Άρειος Πάγος δεν κατήγγειλε εμένα για θεσμική απρέπεια!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσεις τον διορίζετε τον Άρειο Πάγο…

«Μάχη» Μυλωνάκη με Μεϊκόπουλο

Οι τόνοι ανέβηκαν και κατά την διάρκεια της εξέτασης του Γιώργου Μυλωνάκη από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ο οποίος επέδειξε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ μια φωτογραφία του Κυριάκου Πιερρακάκη. Ο διάλογος που ακολουθεί αποτυπώνει την ένταση μεταξλύ των δυο:

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Ξέρετε σε ποιο σπίτι είναι; Είναι το σπίτι του Μανώλη του Ξυλούρη. Του αδερφού του κ. Ξυλούρη. Μαζί με τους Σκέρτσο και Αυγενάκη και παρακολουθούσαν τον αγώνα Ολυμπιακός-Φιορεντίνα. Είναι θεμιτό κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται στο σπίτι αυτό;

Γιώργος Μυλωνάκης: Στο πλαίσιο μιας περιοδείας που συναντάς πρόσωπα, ποια είναι η ασφαλιστική δικλείδα που έχει ένα πολιτικό πρόσωπο;

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι σε σπίτι ελεγχόμενου…

Μυλωνάκης: Μπορεί να σημαίνει τα πάντα μπορεί και τίποτα. Θα ποινικοποιήσουμε τις

Αλέξανδρος Μεικόπουλος: Αν προκύπτουν πολιτικές σχέσεις;

Γιώργος Μυλωνάκης: Πώς τον είπατε; Κύριο Μανώλη;

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Έλα τώρα που δεν τον ξέρεις

Γιώργος Μυλωνάκης: Τέτοια παιχνίδια όχι σε μένα….Βλέπω μια ευγένεια και προσπαθώ να είμαι ευγενής όχι τέτοια σε μένα….το θεωρείτε σοβαρή πολιτική στάση;