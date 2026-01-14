Για πολιτικές και όχι ποινικές ευθύνες «γαλάζιων» υπουργών μίλησε ο Σταύρος Αραχωβίτης κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στους «γαλάζιους» υπουργούς που αναφέρει η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά τόνισε πως «δεν είναι εισαγγελέας» για να κρίνει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στάθηκε το γεγονός πως μέσα από την κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τις ερωτήσεις της προς τον μάρτυρα στόχευσε τον… Αλέξη Τσίπρα. «Εάν δεν υπήρχε ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που τους άφησε να αλωνίζουν δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα», σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξετάζοντας τον μάρτυρα, πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ρόλος μου σήμερα ως μάρτυρα δεν έχει να κάνει με κρίσεις. Παραδώσαμε ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που παραδόθηκε ήταν για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά αυτό καταστρατηγήθηκε» σημείωσε ο μάρτυρας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει πως «όταν διστάζει κάποιος να μιλήσει σημαίνει πως κάποιος τον κρατάει» με τον Σταύρο Αραχωβίτη να απαντά πως «κανείς δεν με κρατάει».

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος μεταξύ των δυο:

Σταύρος Αραχωβίτης: Είμαι εδώ να πω για τη θητεία μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχετε άποψη για το σκάνδαλο;

Σταύρος Αραχωβίτης: Η άποψή μου είναι πως η καρδιά του σκανδάλου είναι μια δομημένη φαίνεται, οργάνωση που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας έπαιρνε από το εθνικό απόθεμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας λέει πως στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει εμπλοκή κυβερνητική. Γιατί διστάζετε να απαντήσετε; Ποιος σας κρατάει;

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν με κρατάει κανένας. Είμαι εδώ για να πω ό,τι γνωρίζω με πλήρη τεκμηρίωση. Κρίσεις, εκτιμήσεις, πολιτικές απόψεις δεν είναι η κατάλληλη θέση αυτή για να κάνω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, θα κάνω τη τελευταία μου ερώτηση…

Σταύρος Αραχωβίτης: Μετά θα εκτελεστώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς παραδώσατε στον Βορίδη, το πνεύμα αυτό όχι σε εμένα. Κατά την άποψή σας υπάρχουν ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη;

Σταύρος Αραχωβίτης: Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για ποινικές ευθύνες σας ρώτησα.

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν είμαι εγώ ο εισαγγελέας.

ΣΥΡΙΖΑ κατά Κωνσταντοπούλου

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν, μεταξύ άλλων, πως «αλγεινή εντύπωση προκαλεί η σύμπλευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την προσπάθεια της ΝΔ για τη διάχυση ευθυνών σε σχέση με το αμιγώς “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρακτικές που μόνο στόχο έχουν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπέλυε επί περίπου 40 λεπτά, με την ανοχή του προέδρου της Εξεταστική Επιτροπής, αβάσιμες κατηγορίες και άθλια υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, προσπαθώντας να θολώσει τις ξεκάθαρες απαντήσεις του για τα πεπραγμένα στη δική του θητεία» και πρόσθεταν:

«Τα διαρκή λογικά άλματα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που στόχο είχαν να αμαυρώσουν την εικόνα του Στ. Αραχωβίτη, υπηρετούν το ανεδαφικό και ατεκμηρίωτο “αφήγημα” της ΝΔ περί “διαχρονικών παθογενειών” στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το αντιπολιτικό μύθευμα ότι “όλοι ίδιοι είναι” και όλες οι κυβερνήσεις είναι, εν τέλει, συνυπεύθυνες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τον Στ. Αραχωβίτη περίπου ως… υπερασπιστή του Βορίδη, ενώ ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε με στοιχεία, στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης, τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος επί υπουργίας Βορίδη».

