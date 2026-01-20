«Ένας φίλος ήρθε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις»… στη Βουλή. Ο πάλαι ποτέ «σύντροφος» και νυν ορκισμένος πολέμιος του Αλέξη Τσίπρα, Παναγιώτης Λαφαζάνης, πέρασε το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2015, κατά την κατάθεση του, έβαλε στο στόχαστρο του τους «γαλάζιους» υπουργούς που εμπλέκονται στην υπόθεση μιλώντας για «καραμπινάτες ποινικές ευθύνες» ακόμη και για Ειδικό Δικαστήριο, τον πρωθυπουργό αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «τα έκανε μούσκεμα» ο πρώην πρωθυπουργός.

Κατά την διάρκεια της κατάθεσης του, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που του τέθηκαν, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε πως η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη επί ημερών του βασίστηκε στην τεχνική λύση του ’14, υποστηρίζοντας πως δεν αφορούσε βοσκότοπους χωρίς ζώα και πως οι κυβερνήσεις της ΝΔ ήταν εκείνες που «ασέλγησαν» πάνω στην απόφαση αυτή σε βάρος των αγροτών.

«Παίξατε τη χώρα στα ζάρια, αντί για παραγωγική ανασυγκρότηση γυρνούσατε στη Ρωσία να βρείτε χρήματα, πάει πολύ να μας μιλάτε για βάναυση ασέλγεια πάνω στους αγρότες. Σώθηκε η χώρα, άγιο είχαμε» σχολίασε από την πλευρά του ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης λέγοντας, παράλληλα, πως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν εκείνος που υπέγραψε την ΚΥΑ το ‘15 για την κατανομή των βοσκοτόπων. «Περάσατε από το υπερυπουργείο και δεν πήρατε χαμπάρι. Δεν ξέρατε τι υπογράφατε. Αφήστε τα αυτά, κάποτε θέλατε να μπείτε στο Νομισματοκοπείο» ήταν το σχόλιο του Μακάριου Λαζαρίδη προς τον υπουργό του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ποιο Νομισματοκοπείο; Ποιο βίντεο; Εγώ διακωμωδούσα» ήταν η απάντηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον «γαλάζιο» εισηγητή. Επιστρέφοντας μάλιστα τα «πυρά» προς την πλευρά του Μακάριου Λαζαρίδη έκανε λόγο για «φθηνή δημαγωγία» του εισηγητή της ΝΔ, επισημαίνοντας, μάλιστα, πως στη Ρωσία είχε πάει για τον αγωγό φυσικού αερίου. Σε σχέση με τη δεύτερη υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης υποστήριξε πως υπεγράφη από τον Ευάγγελο Αποστόλου, σημειώνοντας, ωστόσο, πως ο ίδιος δεν θα την ενέκρινε.