Δεδομένα κράτησε σαφείς αποστάσεις από όσα υποστήριξε εντός της Βουλής. Δημοσιογραφικά τον «άδειασε». Είχε προηγηθεί η σφοδρή πίεση του ΠΑΣΟΚ που μέσα σε λίγη ώρα στρίμωξε στα σχοινιά μια ολόκληρη κυβέρνηση για όσα υποστήριξε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Μακάριος Λαζαρίδης στην Ολομέλεια για τα Ίμια και το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου. Η αποδοκιμασία, χωρίς ονομαστική αναφορά, που επεφύλαξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τα πλέον αρμόδια χείλη, δηλαδή, της εξωτερικής πολιτικής, απέναντι σε ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ήταν κάτι παραπάνω από ηχηρή.

Για την Χαριλάου Τρικούπη οι αναφορές Λαζαρίδη ξεπέρασαν τις «κόκκινες γραμμές». Και αυτό καθώς ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στα γεγονότα των Ιμίων το 1996, επί κυβέρνησης Σημίτηη, λέγοντας πως η τότε διαχείριση «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».

Το ΠΑΣΟΚ «σήκωσε το γάντι», στηλίτευσε τα όσα υποστήριξε το «γαλάζιο» στέλεχος σε πρώτο χρόνο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Παύλο Χρηστίδη, στην συνέχεια με την ηχηρή παρέμβαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ αμέσως μετά την δήλωση Γεραπετρίτη που επί της ουσίας αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της ΝΔ.

«Όλα έχουν ένα όριο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ξεκάθαρα το πλαίσιο από το βήμα της Βουλής. «Όλα έχουν ένα όριο. Και όριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών άμεσα «να αποδοκιμάσουν τις επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είχε το θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, λέγοντας ότι υπάρχει “γκριζάρισμα” στο Αιγαίο Πέλαγος και με αυτόν τον τρόπο αποδέχθηκε και αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας. Δεν υπάρχει κανένα “γκριζάρισμα” στο Αιγαίο. Κανένα! Αφήστε λοιπόν τα πολύ επικίνδυνα αφηγήματα για τα εθνικά μας συμφέροντα».

Αποδοκιμασία από Γεραπετρίτη

Λίγο αργότερα και μετά την παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης προχώρησε σε μια δήλωση που στην ουσία της συνιστά αποδοκιμασία, χωρίς ονομαστική αναφορά στον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, των όσων υποστήριξε ο Μακάριος Λαζαριδης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση από την δημόσια τηλεόραση ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως «το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση».

Αποπομπή Λαζαρίδη ζητά το ΠΑΣΟΚ

Το στρίμωγμα της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ ήταν παραπάνω από εμφανές με την Χαριλάου Τρικούπη να σπεύδει να αναδείξει την δήλωση Γεραπετρίτη με την οποία ο υπουργός Εξωτερικών αποδόμησε, ουσιαστικά, τα όσα είχε υποστηρίξει ο Μακάριος Λαζαριδης.

«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαριδη σήμερα στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον» ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη.

